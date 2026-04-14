De la caridad a la tragedia: fallece Jorge ‘Zurdo’ Páez tras accidente con camión urbano

Este lunes 13 de abril hizo su último out Jorge “Zurdo” Páez, ex beisbolista profesional y figura conocida del Centro de Mazatlán, quien perdió la vida al ser embestido por un camión urbano frente al mercado Pino Suárez, donde día a día buscaba la buena voluntad de los ciudadanos a través de una moneda.

Más de seis años tenía el “Zurdo” Páez recorriendo las calles del Centro en busca de una ayuda que le permitiera sacar adelante a su madre postrada en cama, por quien asistía diariamente en taxi para ubicarse afuera de lugares como la tienda china “Gran Panda”, el banco BBVA y el restaurante Panamá.

Sin embargo todo cambió el lunes por la tarde, cuando Jorge Octavio fue a buscar un taxi que lo regresara a su domicilio en la colonia Chulavista. Y en un abrir y cerrar de ojos, el transporte público lo atropelló y le generó varias lesiones en el cuerpo; mismas que horas después lo harían retirarse del estadio de la vida para siempre.

Dicho por sus conocidos, el “Zurdo” Páez siempre mostró una sonrisa mientras solicitada una ayuda; esto pese a andar en silla de ruedas debido a que perdió sus dos piernas en 2019 a causa de unas bacterias que, en tan solo 15 días le provocaron una amputación que cambió su vida completamente.

“La gente me apoya, como en todas partes gracias a Dios. Por decirlo así, de mil personas que pasan me ayudan 100 personas y pues son puras bendiciones que Dios me manda. Ahorita me va bien gracias a Dios, saco para los gastos, para pagar los pasajes de taxi de mi casa para acá y ayudar a mi mamá”, dijo en una entrevista a Noroeste en junio de 2024.

Entre comerciantes, locatarios y ambulantes que trabajan en el Centro, recuerdan como el hombre de 66 años siempre buscaba el sustento para pagar renta, recibos de su casa, agua, luz y despensa cada 8 días. Es por eso que su muerte tomó por sorpresa a gran parte de la zona, quienes trataron de auxiliarlos tras ser arrollado; sin embargo, no fue suficiente.

EL BEISBOL, UNA DE LAS MÁS GRANDES PASIONES

Bien sabido por todos los que lo conocían, la gran pasión de Jorge Páez fue el beisbol, deporte que pudo practicar profesionalmente en su juventud y que no se alejó de él tras regresar a su natal Mazatlán, ya que por más de 28 años trabajó como cuidador de carros en el estacionamiento del estadio Teodoro Mariscal, durante las temporadas de Liga Mexicana del Pacífico.

Jorge Páez Zataráin jugó como profesional en Ligas del Sureste y Liga de Tabasco durante la época de los 80’s, donde se ganó su apodo de “Zurdo” gracias a su fuerza de brazos. Además, trabajó en Bancomer de 1976 a 1985, ya que también era Contador Público de profesión, oficio que ejerció con dedicación también.

Los aficionados de los Venados de Mazatlán y la comunidad beisbolera del puerto siempre recordarán a Jorge “Zurdo” Páez en sus memorias, pues era muy fácil verlo tanto afuera como dentro del Teodoro Mariscal siendo figura popular y amante del llamado “Rey de los deportes”, quien además nunca dudó en saludar a quien hacía lo mismo.

SOLICITAN AYUDA PARA LA FAMILIA

Tras su muerte el pasado lunes en el Hospital General, la familia de Jorge Octavio Páez Zatarain se encuentra en esto momentos solicitando a amigos y conocidos, ayuda para los gastos funerarios y apoyo para la madre que quedó sin un sustento directo. La cuenta bancaria para quien quiera apoyar al “Zurdo” es 4169160882089098 (BanCoppel).