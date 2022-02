De las muertes recientes por Covid, en Sinaloa 8 de cada 10 fallecidos no estaban vacunados, dice Melesio Cuén

Alrededor de un 80 por ciento de las personas que fueron internadas por Covid-19 en hospitales y que no se vacunaron son las que se están muriendo, tanto en clínicas del IMSS como en los hospitales generales en Sinaloa, reveló Héctor Melesio Cuén Ojeda.

“Unos manejan el 78 y otros el 80 por ciento no vacunado, el IMSS maneja el 78 por ciento y yo soy consejero del IMSS, tuvimos reunión el jueves y su delegada informó que el número de fallecimientos que ha habido en el Seguro Social es del 78 por ciento, no está vacunado, y algo parecido nos pasa aquí en la Secretaría de Salud”, detalló el Secretario de Salud en la entidad.

“¿Quiénes se están muriendo ahorita? Se están muriendo adultos que no se están vacunando (...) sobre todo son mayores de edad, gente no vacunada, gente que se ha descuidado, gente que no cree en las vacunas, entonces ya cuando están muriéndose lo que dicen ellos es ‘me hubiera vacunado’”.

Especificó que la mayor tasa de mortalidad se la llevan los adultos, pero también se presentan casos de niños que han fallecido durante este último mes.

“Están muriendo niños también, en el último mes entre niños y adolescentes de todo México, han muerto alrededor de 60 entre niños y adolescentes, quiere decir que esta variante es de cuidado también, acuerdense que de 5 a 13 no se está vacunando aquí en México”, informó.

En Sinaloa, dijo, se tiene un censo de 750 mil niños y adolescentes de entre 0 y 14 años que habitan en la entidad, y en general, la cantidad de sinaloenses que no se han vacunado todavía es de 850 mil personas de todas las edades.

“El 87 por ciento ya está vacunado en Sinaloa y en este momento estamos en aquellos que tienen 14 años que están cumpliendo 15. Pero hay que recordar que toda la persona que esté rezagada se la puede aplicar en este momento”.

Aseguró que el Gobierno Federal ya está en gestiones para adquirir vacunas para los menores de 5 a 13 años, por lo que espera que pronto se pueda vacunar a más niños y adolescentes.

Añadió que entre el 5 y 7 por ciento de este sector en Sinaloa, ya fue a vacunarse a los Estados Unidos.