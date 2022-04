De los decesos registrados en accidentes en la Semana de la Moto, dos llegaron al Hospital General sin signos vitales, asegura director

De las personas que perdieron la vida en accidentes en la Semana de la Moto, dos llegaron al Hospital General sin signos vitales, y en la actualidad no hay personas internadas por accidentes en motocicleta, manifestó Carlos Leonel Verdugo Hernández, director del centro hospitalario estatal.

“Llegaron dos pacientes, los cuales fallecieron, venían ya uno de ellos al ingresar a urgencias ya venía sin signos vitales, la otra también llegó sin signos vitales, uno de ellos creo que fue embestido por una camioneta en la Zona Dorada, y la otra un accidente en la calle”, indicó.

“Tengo entendido que fueron seis o siete personas las que perdieron la vida durante esta semana, así es lo que tenemos a ‘grosso modo’, no tenemos ninguno internado en la Semana de la Moto, no llegaron con excoriaciones leves, ya lo he dicho yo, motos grandes, accidentes grandes”, agregó.

Verdugo Hernández detalló que tampoco se presentó intoxicación por alcohol, y que siguen sin registrarse personas con afectaciones respiratorias, ya va más de un mes y medio sin hospitalizaciones por Covid-19.

“Atención como tal, no, ni intoxicación por alcohol ni cosas de ese tipo, las que llegaron fueron accidentes fatales, desgraciadamente, y ya venían sin signos vitales”, compartió.

Cifras que contrastan con las del Municipio

En conferencia de prensa el martes, Luis Guillermo Benítez Torres dijo que eran tres (dos en moto y otra asesinada) personas que perdieron la vida durante la Semana de la Moto, por ende, reconoció que no hubo “saldo blanco” en la celebración.

El Presidente Municipal dijo estos decesos empañaron “un poquito” lo que fue la Semana de la Moto, pero recalcó que fue un gran éxito.

De acuerdo con datos periodísticos, fueron cinco los decesos que se suscitaron durante la Semana de la Moto 2022.

Uno se registró el pasado jueves, cuando un motociclista fue arrollado por un camión urbano en la Calle Ángel Flores, cerca de la calle Teniente Azueta, en el Centro de Mazatlán.

Otro trágico accidente fue el viernes en la mañana en plena Zona Dorada, al ser embestido el conductor de una motocicleta por una camioneta Jeep Liberty que dio vuelta prohibida sobre la Avenida Camarón Sábalo. El motociclista, vecino de Culiacán, falleció tras ser trasladado al Hospital General recibir atención médica.

Por la noche de ese día un motociclista de Tijuana fue asesinado a balazos en el paseo Claussen.

El domingo, un menor de 13 años, que conducía motocicleta, fue embestido por un vehículo, atrás del estadio Kraken, entre Valles del Eijdo y la invasión San Antonio, cuyo responsable fue arrestado metros adelante del lugar del accidente.

El domingo por la tarde un menor de 16 años desapareció en el mar de la Isla de la Piedra, y su cuerpo fue recuperado este martes por la mañana.

Otro caso que se viralizó en redes sociales fue la caída de una mujer que viajaba en la parte trasera de una motocicleta, cuyo conductor intentó hacer acrobacias sobre la Avenida del Mar, frente al monumento a Lola Beltrán.

La mujer se golpeó la cabeza y fue llevada a un hospital, donde según versiones en redes sociales habría fallecido a consecuencia del golpe, pero según las autoridades municipales no había muerto, ya que estaba internada en el Hospital General.

Sin embargo, no se precisó si esta mujer es uno de los el casos que llegó sin signos vitales al nosocomio.