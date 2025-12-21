$!De manera oficial, Profepa anuncia clausura de obras irregulares en playa de Mazatlán

MAZATLÁN._ Tras las visita realizada por agentes el pasado lunes, en la que se encontraron algunas irregularidades, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó en la obra que se realizaba en la zona de playa de Mazatlán, fue clausurada en su totalidad tras no tener la autorización en materia de impacto ambiental.
Fue a través de la web del Gobierno de México que subieron la información, compartiendo que dichos trabajos en la arena representaban una afectación al ecosistema costero y a la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat). Mientras que la intención de los inversores era construir una estructura en la playa, con pilotes y que a la postre sería una palapa.
“Durante la diligencia se constató, dentro de un área aproximada de 116 m2, la instalación de 12 pilotes de concreto reforzado, así como la preparación para colocar otros seis, los cuales formarían una plataforma sobre la zona de playa. Al requerir al responsable la autorización en materia de impacto ambiental, este manifestó no contar con dicho permiso”, se lee en el boletín.
Derivado a las irregularidades encontradas y a la afectación al ecosistema costero, la Profepa impuso como medida de urgente aplicación la clausura total de las obras, mediante la colocación de sellos; mismos que hoy se pueden ver al transitar por la avenida del Mar, justo a la altura de la Torre M.
En tanto, Profepa explica que mantendrá la vigilancia permanente en el sitio, con el fin de evitar la reanudación de las actividades clausuradas y el cumplimiento de la normatividad ambiental. Al mismo tiempo, reitera su compromiso con la ciudadanía, y los invita a seguir denunciado cualquier caso parecido.
Por su parte, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez comentó en entrevista a medios el sábado, que su Gobierno estará trabajando de la mano con Profepa y Semarnat para que los delegados de ambas procuradurías puedan venir a Mazatlán y verificar los casos; sin embargo, ellos también clausurado algunas obras construcciones irregulares.
“He estado en contacto con las autoridades federales para informarnos de esta situación y el compromiso es que vengan aquí a Mazatlán ellos mismos, los delegados, a atender el asunto. Nosotros hemos estado acudiendo por parte de Desarrollo Urbano, el licenciado Julio Osuna, a suspender algunas construcciones que nos hemos percatado que no tienen los permisos”, dijo Palacios Domínguez.