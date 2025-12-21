$!De manera oficial, Profepa anuncia clausura de obras irregulares en playa de Mazatlán

MAZATLÁN._ Tras las visita realizada por agentes el pasado lunes, en la que se encontraron algunas irregularidades, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó en la obra que se realizaba en la zona de playa de Mazatlán, fue clausurada en su totalidad tras no tener la autorización en materia de impacto ambiental.

Fue a través de la web del Gobierno de México que subieron la información, compartiendo que dichos trabajos en la arena representaban una afectación al ecosistema costero y a la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat). Mientras que la intención de los inversores era construir una estructura en la playa, con pilotes y que a la postre sería una palapa.

“Durante la diligencia se constató, dentro de un área aproximada de 116 m2, la instalación de 12 pilotes de concreto reforzado, así como la preparación para colocar otros seis, los cuales formarían una plataforma sobre la zona de playa. Al requerir al responsable la autorización en materia de impacto ambiental, este manifestó no contar con dicho permiso”, se lee en el boletín.