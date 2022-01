De ser necesario, el Gobierno de Mazatlán cancelaría el Carnaval si los casos de Covid aumentan

Luego de que Héctor Melesio Cuén Ojeda, Secretario de Salud en Sinaloa, expresó que el Carnaval de Mazatlán podría cancelarse si los contagios de Covid-19 son elevados para esa fecha, el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres respondió que “no se necesita amenazar con eso”, pues si es necesario, la Comuna cancelará la fiesta.

El Presidente Municipal argumentó que en otros lados del mundo han cancelado carnavales, y que si los casos de Covid-19 repuntan, ellos harán lo propio en el puerto.

“Mira, no se ocupa que nadie amenace, somos gentes conscientes, responsables, sabemos cuándo sí y cuándo no; hoy leí en las noticias que se cancela el Carnaval de Río de Janeiro, que es el más importante en el mundo, si es necesario y esto continúa igual, pues haremos lo mismo”, señaló.

“El Químico” manifestó que ante una alza en el número de contagios, la primera enmienda sería posponer el Carnaval antes que cancelarlo, mismo que hasta el momento se prevé realizarlo del 24 de febrero al 1 de marzo.

“No es de amenazas, es de platicarlo entre nosotros, los funcionarios, para bien de la ciudad... Vamos a valorarlo, acuérdense que el Carnaval no se puede tirar, a lo mejor no se cancela, a lo mejor se pospone para otras fechas de que las condiciones sean mejores. Honestamente no se trata de amenazar, somos gente responsable, que queremos de los mazatlecos, que luchamos por la salud, sin olvidar lo económico, pero cuando es necesario, es necesario, ya lo hicimos una vez y con excelentes resultados”, subrayó.

“Vamos muy aventajados con lo del Carnaval, acuérdense que iniciamos dando anticipos a los artistas, ellos no se mueven si no los anticipas con mucho tiempo, haciendo compromisos de ventas, de compras para el evento, pero si es necesario, el evento se pospone”, añadió.

El morenista ponderó que si bien los casos activos han ido en aumento, el número de personas fallecidas no ha aumentado en Mazatlán, pero llamó a la gente a aprender a vivir en esta pandemia.

“Yo vi hoy las cifras, se incrementaron, pero insisto, no pierdan de vista el número de fallecidos, ese tema debemos de tenerlo claro, tenemos que el Covid es una realidad y tenemos que aprender a vivir con esta realidad, hay que cuidarnos, todos”, dijo.

Sobre las críticas que se han vertido en su contra por los festejos de fin de año en Mazatlán, con un evento celebrado en Olas Altas, donde se reunieron más de 20 mil personas, Benítez Torres indicó que el alza en los casos positivos no se debe a esa celebración.

“Es un tema del que no voy a opinar, finalmente no es la razón de que haya casos de Covid, Culiacán tiene más de 300 sin fiesta, no es la razón, yo respeto la opinión de todos, pero no son las razones”, aseveró.