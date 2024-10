Debe continuar Gobernador en el cargo a pesar de la crisis de seguridad en Sinaloa: Alcalde de Mazatlán

A pesar de la crisis de violencia que se vive en Sinaloa, el Gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, debe continuar en el cargo, no hay motivo para que ello no suceda, manifestó el Alcalde de Mazatlán, Édgar Augusto González Zataráin.

“Por supuesto (debe continuar en el cargo), no hay motivo por el cual no, debe continuar al frente, no hay motivo por el cual no, habrá quien diga, ‘Ah, bueno, es que anda buscando una chamba (el Alcalde de Mazatlán)’. No, yo no ando buscando ninguna chamba, yo lo digo y lo he sostenido y los voy a sostener después de que termine que esa es la forma de cómo se puede hacer gobierno, enfrentando las crisis”, continuó González Zataráin este viernes en entrevista con personal de medios de comunicación.

“Y yo les recuerdo a los que a veces tienen memoria corta, cuántos cuerpos, hasta cabezas de personas fueron a tirar a Palacio de Gobierno. Acuérdense, a las escalinatas de Palacio de Gobierno (en Culiacán), asesinaron a funcionarios en el pasado como al Secretario de Turismo, como al responsable de la ganadera a nivel estatal, Mendívil en aquel entonces, donde incluso mataron policías al pormayor. Bueno, era un caos, no se pidió la salida (del Gobernador en turno), sí hubo reclamos hacia el Gobierno, fuertes, pero no había que sacar al Gobernador porque estábamos enfrentando esa ola de violencia”.

Recalcó que las simplicidades se presumen en momentos de paz y en momentos de crisis te conviertes ahora si en crítico.

“Pero cuántos de los que ahora están criticando fueron cómplices en el pasado también, habrá que revisar esa parte, cuántos de una u otra forma compartieron, incluso de manera con desfachatez salieron a pregonar ser amigos de uno o del otro, o a pregonar que en Sinaloa se tenía al mayor grupo o cártel del narcotráfico. Mucha gente lo hizo y cuántos se alimentaron en lo económico a través de negocios de todo esto y que hoy que ellos mismos fueron propicios de ramificar esto hoy reclames al Gobierno cuando todos de una u otra forma somos responsables como ciudadanos de lo que vamos propagando”, reiteró el Alcalde.

A pregunta expresa sobre la solicitud que hace un grupo de ciudadanos para que se recurra a la revocación de mandato del actual Gobernador de Sinaloa ante la crisis violencia que se vive en la entidad desde el 9 de septiembre, González Zataráin expresó que la revocación de mandado fue una iniciativa del propio Rocha Moya, nadie lo obligaba a ello y él quiso hacerlo, ya está estipulada por ley, se aprobó en el Congreso del Estado y ya es parte de la Constitución del Estado de Sinaloa.

Eso es parte de la dinámica de los nuevos gobiernos emanados del Movimiento de Regeneración Nacional o de la Cuarta Transformación, donde también se promueve que no tengan fuero, lo que debe ir creciendo cada vez más en los estados.

“Obviamente hay una parte política que promueve eso (la revocación de mandato al Gobernador de Sinaloa), hay una parte que tiene elementos para hacerlo porque son elementos que están en la Constitución, en la ley, pero eso no significa que el pueblo en general, si tú le preguntas ahorita a cualquier señora, te desconoce de ese tema. Entonces es un tema político que a raíz de esa línea política se empieza a promover, no pasa nada que se promueva, hay una molestia parcial, no generalizada (por la violencia)”, continuó el Presidente Municipal de Mazatlán.

Recordó que el proceso de revocación de mandato mínimamente debe contemplar 11 municipios de la entidad, no nada más la capital, debe ser el 10 por ciento de los electores de cada municipio.

González Zataráin expresó que la situación de violencia que vive actualmente Sinaloa surgió a raíz de la detención de Ismael “El Mayo” Zambada García en los Estados Unidos.

“Es una situación que surgió a raíz de una detención de un personaje que tiene una imagen enorme en todo el mundo, como es el señor Zambada, que si eso hubiese pasado en Jalisco o en Veracruz fuera la misma situación porque no es en sí el Gobierno del Estado donde sucedió, sino es en sí la dimensión de esa detención. Yo siempre les recuerdo qué pasó con el escándalo cuando detuvieron a Ovidio (Guzmán), hubo el primer ‘Culiacanazo’, que fue un escándalo y que de no haberse liberado quién sabe en qué hubiese terminado este tema.

“Obviamente cuando se detienen personajes grandes del narcotráfico ocasiona un problema, hoy no es cualquier personaje, yo creo que es el más grande en la historia de México con esas dimensiones, que tiene de manera internacional los reflectores puestos sobre lo que lo que vaya pasando día con día. Obviamente eso generó esta crisis, no es que el Gobernador haya elegido que esta crisis se diera, pues a nadie le convenía, y lo dice bien claro la Presidenta Claudia Sheinbaum, y lo retomo, antes de la detención del señor Zambada Sinaloa estaba en paz y Sinaloa estaba tranquilo, y los índices de violencia en general en Sinaloa estaban como en el lugar 29, de los últimos en violencia”.

Hoy se está viviendo una situación en que repunta la violencia, que sí pone en los reflectores a la entidad, no se debe desestimar.

“Pero no es momento que en cada crisis que tenga cada gobierno pues pidan destitución, imagínate que en cada convulsión, cada crisis, pues estarías haciendo un cambiadero de gobernadores, de alcaldes y de todo, hay que saber cómo se maneje este tipo de cosas, hay que estabilizar las crisis, si nos vamos por la vía de que hay que destituir a todo aquel que cause una crisis pues estaremos cambiando de Gobernador y de presidentes a cada año”.

También dijo que la experiencia dice que estas problemáticas no son de corto plazo como ocurrió con el conflicto entre Beltrán Leyva con el Cártel de Sinaloa que duró algunos años, pero espera que la crisis actual termine pronto.

“Yo no quiero ser un mal pronóstico, espero que se termine pronto, pero no hay garantía de nada de eso porque el pasado nos dice otra cosa”.