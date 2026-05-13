Debe ejercicio periodístico ser ético y responsable: Vicefiscal

El ejercicio periodístico debe ser ético y responsable, tiene límites como la vida privada, los derechos de terceros y el orden público, manifestó el Vicefiscal en la Zona Norte de Sinaloa, Jesús Arnoldo Serrano Castello.

“Tiene límites: la vida privada, los derechos de tercero, el orden público, que genera a la vez un derecho de réplica o bien la obligación de corregir o enmendar, que lo he visto en algunos casos, lo he visto que sacan notas donde corrigen ustedes lo que habían informado con anterioridad”, añadió Serrano Castello.

“Entonces aquí lo que buscamos es hacer un recorrido de todos esos principios y evitar que ustedes incurran en algún tipo de responsabilidad y que el ejercicio periodístico que ustedes están desarrollando sea ético y por ende sea responsable”.

Al participar como expositor en la charla-capacitación “Ética y Responsabilidad en el ejercicio periodístico” realizado este jueves en Mazatlán por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa para personal de medios de comunicación del sur del estado, agregó que a los tribunales llegan denuncias o demandas en contra de periodistas o empresas que se dedican a generar notas.

Recalcó que se debe distinguir cuando una persona es netamente privada y los que son netamente públicas, en el momento en que toman protesta como servidores públicos se convierten en un instrumento generador de información pública.

“Pero dentro del quehacer diario hay sujetos privados con proyección pública, hablamos o se me ocurren los colectivos, hay colectivos que llevan un líder, que tienen una persona que constantemente está acercándose con las autoridades y está generando noticias, está generando información”, expuso.

“Pero también hay abogados que llevan casos que son de interés público y que en ese momento se convierten en una herramienta generadora de información, aquí es muy importante lo que se dijo antes en el sentido de verificar la fuente, aquí todo esto gira en torno a una frase que les dejé en la primera parte: la verdad es la herramienta para construir información”.

Por ello precisó que se pone como primera acción de la ética periodística generar veracidad y precisión, hoy en día se ve que sale algo y automáticamente se riega como un virus y hasta se dice se viralizó porque corrió en todas direcciones y de manera global una noticia y quién verifica la fuente.

También manifestó que la independencia al generar una nota periodística es que esté ajena a cualquier interés, a cualquier tipo de presión o de indicación.

“La imparcialidad es lo mismo, está asociada con la independencia, la noticia objetiva es la que realmente buscamos”, recalcó Serrano Castello, ex Vicefiscal en la Zona Sur del Estado, entre otros puntos.

“La responsabilidad social, claro, lo que ustedes digan va a tener un impacto social, hay que medir eso, antes de sacar la nota, y respeto a la dignidad humana, aquí resalta un derecho humano, un derecho fundamental de todos que es la dignidad, eso encierra muchas cualidades personales que cada quien tenemos y que tenemos que evitar humillarte o revictimizarte”.