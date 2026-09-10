Debe Gran Acuario Mazatlán Mar de Cortés $37.7 millones al Gobierno Municipal

La empresa Drakkar Aquariums S.A.P.I. de C. V., que opera el Gran Acuario Mazatlán Mar de Cortés, adeuda en estos momentos al Gobierno Municipal 37 millones 77 mil 372 pesos por incumplimiento del acuerdo de pago de adeudo de arrendamiento de espacios del anterior Acuario de Mazatlán, informó el Tesorero Municipal, Julio César Ramos Robledo.

“La cantidad que nos debe actualmente el Acuario Mazatlán, Drakkar a este momento es de 37 millones 77 mil 372 pesos, cuando hablamos de multas y recargos se les dio en tiempo y forma y está firmado por los regidores una cláusula que dice a la letra que si al 31 de enero del 2027 no pagarían se les van a aplicar los intereses moratorios”, agregó.

En su comparecencia ante el pleno del Cabildo como lo solicitó en agosto pasado la Regidora Fabiola Torres Torres, quien cuestionó que este jueves no estuviera presente el coordinador de la Comisión de Hacienda, Jesser Yael Martínez Sotero, pese a ser un tema de dicha Comisión, el Tesorero Municipal agregó que dicho documento lo tienen las y los regidores donde claramente se menciona que no se le puede aplicar ahorita multas al Acuario por dicho retraso en el pago.

“Lo pueden leer donde claramente no le podemos aplicar ahorita al Acuario multas y recargos hasta el día 31 de enero del 2027 que ellos no cumplan con el pago”, reiteró Ramos Robledo.

“Puede causar risa esto realmente, pero está firmado en un convenio, está legalizado y está firmado por la mayoría de regidores y también tenemos una fianza del nuevo adendum”.

Recordó que cuando inició la actual administración municipal el Gran Acuario Mazatlán Mar de Cortés ya tenía un adeudo de 19 millones de pesos, al mes de marzo había aumentado a 25 millones de pesos y lo primero que se hizo fue reunirse con personal de dicho recinto turístico de Asociación Público Privada para hacer el cobro debido.

“Nos encontramos con que no tenemos una fianza con la cual nos pudiera garantizar el pago y lo que hemos hecho es una negociación con ella que nos ha llevado a esto”.

Precisó que el Gran Acuario Mazatlán Mar de Cortés sí ha cumplido con el pago mensual de jubilados, pensionados y viudas, en el ingreso compartido del 4 por ciento de la taquilla y el pago de la renta mensual correspondiente al adendum de diciembre del 2025 y donde no se ha cumplido en tiempo y forma es en la deuda reconocida producto de meses de renta.

“En el cuarto punto es donde no se ha cumplido en tiempo y forma, con base en las obligaciones establecidas en el contrato de Asociación Público Privada el Gran Acuario, a través de la persona moral Kingu de manera mensual dispersa alrededor de 300 mil pesos, mismos que son con la finalidad de cubrir pagos de jubilaciones y pensiones de 18 personas, 14 jubilados y 4 viudas”, expuso.

“De la misma manera se desprende del mismo contrato APP la obligación de entregar el 4 por ciento de la taquilla, mismo que a la fecha se encuentra al corriente, de agosto del 2025 a julio de 2026 el Gran Acuario Mazatlán ha pagado la cantidad de 5 millones 478 mil 926 pesos con 94 centavos, en esta el Acuario también va al corriente”.

Precisó que en la contraprestación de una renta fija mensual y el pago del adeudo histórico reconocido este esquema tiene raíz en el adendum del 18 de diciembre del 2025 y la carta de intención del 1 de noviembre del 2025 que se estableció con un nuevo programa de pago de adeudo.

“De noviembre de 2025 a septiembre de 2026 el Acuario ha pagado la cantidad de 5 millones 285 mil 500 pesos de la renta de pagos al corriente de los 480 mil 500 pesos que debe pagar, también va al corriente”, reiteró Ramos Robledo.

“En el cuarto punto que es el adeudo reconocido de la carta de intención de 1 de noviembre del 2025, con corte al 8 de septiembre del 2026 hay un adeudo reconocido por 47 millones 788 mil 888 pesos, mismos que en abonos reconocidos hasta esta fecha el Gran Acuario Mazatlán ha dispersado a este Municipio de Mazatlán la cantidad de 10 millones 711 mil 526 pesos, el adeudo pendiente que tiene el Gran Acuario es de 37 millones 76 mil 372 pesos”.

En la comparecencia el Regidor morenista Geovani González Zataráin le reviró que de acuerdo con el convenio original sí hay un incumplimiento del Acuario en el retraso del pago en el convenio que se firmó con el Ayuntamiento de Mazatlán de nada sirvió si ellos van a pagar en la forma y modo que dispongan pese a ser un compromiso de pago.

Recalcó que el mismo texto del adendum de diciembre del 2025 remite a la cláusula original del contrato que sí permite el cobro de intereses moratorios de lo que no se ha pagado de ese convenio del adeudo original.

Al respecto el Tesorero Municipal dijo que en su cargo le corresponde hacer pagos y cobros extrajudiciales y ya lo legal le corresponde atenderlo al área Jurídica del Ayuntamiento de Mazatlán.