Se debe luchar desde la trinchera que corresponda para rescatar a la Universidad Autónoma de Sinaloa de los mafiosos que la mal gobiernan y se requiere hacer un Ley Orgánica para elegir a sus autoridades sin que se le desestabilice, manifestaron los ponentes en el Conversatorio “La UAS: Presente y Futuro”.

”Yo sí estoy convencido que debemos luchar desde la trinchera que nos corresponda por defender la Universidad, por rescatar la Universidad de esos mafiosos que se han apoderado de nuestra institución encabezados por Héctor Melesio Cuén Ojeda”, dijo Jaime Palacios Barreda.

En el Conversatorio organizado por la Asociación de Jubilados de Mazatlán de la UAS la tarde de este martes en el Museo de Arte, en este puerto, agregó que quienes controlan actualmente a la Universidad son unos auténticos y verdaderos mafiosos.

”Y podríamos nosotros desarrollar un discurso de crítica fuerte contra estas prácticas que hoy vive nuestra alma máter, podríamos nosotros desarrollar críticas muy acerbas contra el cártel que dirige la Universidad, pero yo quiero voltear la tortilla, y quiero ser autocrítico porque es lo que nos ha faltado a los militantes de izquierda en estos últimos años, ser autocríticos”, continuó.

”Como que incurrimos ya en una esterilidad intelectual que nos impide tener una visión crítica de nuestro entorno, ...la mafia actual que dirige la Universidad, que mal dirige la Universidad tiene aproximadamente 16 años medrando de nuestra institución”.

En el conversatorio donde una persona increpó a Jaime Palacios diciéndole que no era verdad que en la Escuela de Derecho falte calidad educativa, se recordó que la UAS ha tenido rectores que pertenecieron al Partido Comunista y no es malo que en esta institución haya militantes o simpatizantes de partidos como el Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Sinaloense, lo que no está bien es que utilicen recursos de esa institución para trabajos electorales y se le utilice a beneficio del PAS

El también ex candidato a Rector de la UAS, Guillermo Ibarra, manifestó que no se puede estar viviendo en un permanente conflicto, pero a los problemas no se les puede atribuir una, dos o tres causas, sino es una constelación, pero las crisis de la Universidad pasan por reformas a las leyes orgánicas.

”Yo creo que estamos en un momento en que se tiene que ver a la Ley Orgánica no como es que Rocha o Morena con la UAS, no, es decir, yo creo que le doy un mérito a Rocha (al Gobernador Rubén Rocha Moya) porque creo que ha sido un poco corto de miras el creer que a dos, tres golpes iba a noquear, cómo va deshacer algo que tiene ahí 18 años, pero yo creo que está haciendo lo correcto y no les tiene miedo y tomaron el Congreso”, añadió Guillermo Ibarra.

”Pero debieran abrirse, yo creo que la Asociación de Jubilados es un excelente espacio porque la mayor parte ya logró darle a la Universidad lo que le dio, tiene ya la posición como para con mucha libertad, solidaridad, proponer cosas, pero esta historia va terminar en este capítulo hasta que haya una Ley Orgánica que no vuelva a dejar el cáncer político ahí adentro porque va volver a repetirse”.

Para elaborar el tipo de Ley Orgánica que se implemente se debe abrir una gran consulta, reiteró en el evento moderado por el también maestro jubilado David Ocampo Peraza.

En tanto que el doctor Arturo Nevárez, profesor de la Escuela de Psicología de la UAS en Culiacán agradeció a los organizadores del Conversatorio porque es un tipo de espacios que son sumamente importantes para poder compartir y analizar lo que está ocurriendo al interior de la Universidad y que lamentablemente no se puede hacer adentro de las instalaciones de esa institución porque no se les permite.

”Inicio diciendo que lamentablemente no lo podemos hacer adentro de las instalaciones de nuestra Universidad porque no se nos permite, pero lo peor es que lo hacemos duera y lo digo porque acaba de ocurrir en Culiacán y hay evidencias ahora en Mazatlán de que lo hacemos fuera y mandan personas a intentar reventar estos eventos”, añadió Nevárez.

”O sea, no solamente no podemos hacer estos espacios, desarrollarlos dentro de nuestra institución, sino que inclusive afuera ni siquiera nos quieren permitir que los organicemos, yo comparto en parte lo que los compañeros que me antecedieron han expresado, pero tengo diferencias significativas”.

Dijo que en el 2005 el maestro Héctor Melesio Cuén Ojeda fue asesorado por un grupo de expertos de la Universidad de Guadalajara para replicar lo que Raúl Padilla hizo allá para apoderarse de esa institución en Jalisco.

”Y desde 20’05 a la fecha no ha habido otro rector que no sea Héctor Melesio Cuén, ha tenido personas que le representan formalmente, pero el poder real, quien manda en la Universidad hasta el día de hoy es Héctgor Melesio Cuén y ha tenido títeres a los que ha utilizado para sus intereses”.

Precisó que en el caso de Víctor Antonio Corrales Burgueño, que una vez que salió como rector de la UAS ocupó el puesto de Diputado local del Partido Sinaloense, presidente estatal y secretario de ese mismo partido político.

”El actual encargado del despacho de rectoría (Robespierre Lizárraga fue) secretario particular del maestro Héctor Melesio Cuén cuando fue Presidente de Culiacán, Diputado del PAS, Regidor del PAS, hoy encargado del despacho que ni existe esa figura, están en la ilegalidad en la rectoría porque no confió elnel doctor Alapizco y lo quitaron, porque la ley establece que las ausencias del rector , las faltas serán cubiertas por el secretario general y como no confiaban en el doctor no solamente primero lo mandaron de sabático, sino que después lo jubilaron”.

Reiteró que la realidad es que de 18 años a la fecha la UAS ha sido utilizada por la obsesión de un personaje que no tiene llenadera y que tiene una obsesión por el poder y por ser Gobernador de Sinaloa.

”Que ha utilizado todos los recursos de la institución por su sueño de llegar a ser Gobernador del estado”, recalcó, entre otros puntos.

También expresó que actualmente el criterio de contratación en la UAS es de maestros que la gran mayoría de ellos no tiene dominio de los contenidos, no tiene formación académica, pero que el pago tiene que ver con hacer proselitismo y al maestro que se resiste a ir a una marcha se le quita carga de trabajo y aquel que se atreve a hacer una demanda o una denuncia pública lo quitan del Programa de Becas al Desempeño Académico.

”Qué pasa con aquellos que nos atrevemos a alzar la voz un poco más enérgicamente y constante, pues lo que le acaba de pasar al maestro Antonio Chavez Sevilla que es rescindido laboralmente con argumentos ridículos, que sabemos que va ganar la demanda, no nos preocupa esa parte, pero veamos el nivel de la intolerancia, veamos el nivel de represión, veamos la falta de libertades que hay en nuestra institución”, reiteró Arturo Medel.

”De hecho este tipo de eventos son muy importantes para poder dar a conocer de manera personal y directa lo que estamos viviendo y lo que está ocurriendo a nivel de nuestra institución”.