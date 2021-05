Deben crearse políticas públicas para atender la salud mental: Víctor Santos Higuera Castro

La pandemia de Covid-19 trajo algo positivo: dejó al descubierto los problemas de salud mental que ya existían, pero nadie los atendía, por ello la necesidad, ahora, de crear políticas públicas que atiendan esos problemas, manifestó Víctor Santos Higuera Castro, en la primera conferencia del Primer Congreso Virtual de Salud Mental, Desaprender para aprender nuevos paradigmas.

El ponente, que es director de la Escuela de Psicología de la Universidad Autónoma de Sinaloa y especialista en desarrollo psicológico y aprendizaje, señaló que un ejemplo de la falta de políticas públicas en salud mental que salió a la luz durante la pandemia, es la desatención al problema de las adicciones.

“Hay situaciones que están ahí y que no han sido atendidas, como los centros de adicciones, la sociedad ha tenido que salir al paso, el estado no ha reconocido que es un problema de salud pública y se deja a los anexos, el estado como tal no está asumiendo el poder”, recalcó.