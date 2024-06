“Los que deben estar todavía más atentos porque son los representantes, son los diputados y los senadores, ellos deben tener muy presente el sentir de la ciudadanía, un diputado no se debe olvidar de la ciudadanía, sino estar continuamente abierto a escuchar a la gente. La función de los diputados es ser como un puente entre la ciudadanía y el Poder Legislativo, esperemos que los diputados sean más conocidos”, señaló Monseñor.

“La mayoría de la gente, si uno le pregunta cómo se llama su diputado, no sabe la mayoría de la gente, no sabe ni cómo se llaman los diputados, entonces tienen que ser más conocidos, ponerse en más contacto, más disponibles con la ciudadanía y llevar las aspiraciones y propuestas de la ciudadanía porque son representantes de la ciudadanía, no son representantes solamente del partido, sino de la ciudadanía que los eligió”, destacó.

Pese a que algunos diputados instalan sus oficinas de atención, “Si hacemos una encuesta, yo creo que un porcentaje muy pequeño sabe el nombre de su diputado o diputada”, dijo el Señor Obispo.

Además, exhortó a la población en general a siempre evaluar bien los perfiles previo a las elecciones, pero no menos importante mantenerse observando su actuar en el periodo que ejerzan el cargo.