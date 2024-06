MAZATLÁN._ Sobre todo el director responsable de obra debe ser más estricto con su personal para prevenir más accidentes como los del martes en construcciones que le costaron la vida a dos trabajadores, manifestó el Alcalde Édgar González Zataráin.

“Ahí por ejemplo, contaba con sus (mecanismos) de seguridad, pues son accidentes, riesgos que se llevan en la construcción, pues ser más estricto sobre todo el director (Responsable) de obra tiene que ser más estricto con su personal, porque son tantas las construcciones, nosotros como autoridad no podemos andar en todas, llega la supervisión y todo mundo tiene sus arneses, se va la supervisión y luego se aligeran, se aflojan, se relajan y ese es el tema que tienes que estar encima de ellos, pero no nosotros, por eso es la Dirección y Responsable de Obra, el DRO, el director responsable de obra”, continuó González Zataráin.

“Los trabajadores, y lo dicen los mismos directores responsables de obra, se voltean y se quitan el casco, se quitan el arnés, no les gusta, trabajan más cómodos, no tener esa mecánica de trabajar no acostumbramos acá en México ese tipo de protocolos, es tema de cultura también”.

Por ello el Presidente Municipal reiteró en entrevista la mañana de este miércoles que se pedirá a los Directores Responsables de Obra ser más estrictos para que su personal cumpla con las acciones de seguridad que debe tener al laborar.

“Nosotros lo vemos con los trabajadores de Aseo Urbano o de Parques y Jardines de nuestro Municipio que les das, les compras, tú ves ahí las compras, les compras todos los equipos y nunca los ves con ellos puestos y les compras todo, les compras lentes, les compras todo y no los usan, les compras botas, les compras todo y no los usan, ese es el tema, el tema cultural”, reiteró González Zataráin.

El pasado martes en hechos por separado y en menos de una hora, dos trabajadores de la construcción perdieron la vida al caer de las obras en que laboraban en este puerto.

González Zataráin manifestó que además de la Coordinación Municipal de Protección Civil, personal de otras instituciones realizan supervisiones para que los trabajadores de la construcción cumplan con las medidas de seguridad.

“Sí lo hacen, sí lo hacen, sí hay inspecciones, pero es como lo que decía ahorita, te reciben en las inspecciones porque tienes que notificar, cuando notificas que va haber inspecciones ya se prepararon, entonces no son sorpresivas, las nuestras sí son un poco más sorpresivas, las de Protección Civil y se hacen ese tipo de recomendaciones, pero las hacen un rato y luego se relajan”, expresó el Alcalde.

“Si es un descuido de la empresa, si es la falta de seguridad que la empresa tenga con los trabajadores sí hay sanción y se clausuran, mucho tiempo suspendidas, además de multas de reponer daños y todo es tema sí hay ese procedimiento si es responsabilidad de la empresa, si no es responsabilidad de la empresa, si es un descuido del trabajador, etcétera, que también debe de levar responsabilidad la empresa porque de alguna u otra forma tiene que exigirle al trabajador, pero es más complicado, pero sí, sí hay, ha habido muchas sancionadas”.