Deben revisar todo el malecón antes de que resulten daños mayores: Colegio de Ingenieros Civiles

Luego de reunirse por primera vez con la Presidenta provisional Minerva Osuna, directivos y el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles, Jesús Abel Sánchez Arámburo, adelantaron que vieron temas para trabajar conjuntamente.

“Tener el acercamiento de los colegios para buscar comunicación con la infraestructura de la ciudad, ver cómo podemos como ingenieros poder dar soluciones a las problemáticas aquí de la del puerto”, dijo Sánchez Arámburo.

Y puntualizó que lo del tema del malecón dañado por el intenso oleaje, la Alcaldesa está haciendo la investigación, los presupuestos para hacer la reparación y revisar toda la infraestructura.

“Hacer de una, una supervisión o una inspección visual de cómo está todo el malecón para poder identificar puntos específicos y en vez de reconstruir, hacer una reparación previa antes de un daño que cueste más para el municipio”, propuso.

Del estado que ven al malecón, indicó que hasta el momento vieron un video donde en la zona de playa norte en las escaleras, ya están totalmente socavadas.

“Ya en el video se muestra el daño, sino que ya la zona, ya el relleno que se tenía en la parte posterior ya se perdió. Entonces, es importante buscar hacer una mitigación antes de que llegue un daño más más grave”, priorizó.

En este sentido, habló de trabajar como colegio de expertos en hacer propuestas o recomendaciones pequeñas que no impacten tanto en el tema económico, porque las reparaciones, pueden ser de varios millones de pesos. Cuando una reparación previa o un mantenimiento puede generar costos menores.

Así que expuso acordaron entablar mesas de trabajo con las personas que tienen la información de las mareas de la UNAM, para poder definir los daños y tener una certeza de cómo está cambiando la marea en la ciudad y si esto que impactó con el socavón en el malecón es generado por el fenómeno.

Preliminarmente, habló del tiempo de vida de las obras y que no por ello esté por colapsar todo.

“No, no funciona de esa manera. Hay zonas donde la marea genera y se lleva los rellenos o los finos que tiene de arena en la parte posterior. Entonces, sí es importante hacer una revisión, como reiterando, de supervisar y poder llegar antes de un daño mayor”.

“Si no lleva a cabo este mantenimiento, señor, ¿cuánto tiempo, bueno, podrá aguantar el malecón para que se presenten este tipo de situaciones como la ocurrida con el colapso de ese tramo que se presentó el día de ayer? Pues, recordemos que el malecón ya tiene bastantes años que se construyó. Sí. Ha habido muchos muchas marejadas. El año pasado fue una de las más más fuertes que ha habido”, por ello consideró ser el momento de hacer la revisión actuando de manera preventiva.

“Puede ser que haya aumentado el factor de riesgo de daño de ciertos puntos, no de la totalidad, pero sí de algunos puntos que puedan estar empezando a tener afectaciones de migraciones de finos y puedan generar un colapso en algunos años más adelante, no va a ser a corto plazo. Pero sí se requiere que se dé ese mantenimiento que necesita ante un periodo de más de 15 años de la última remodelación del malecón. Primero, una revisión y un análisis para poder darle en los puntos más críticos el mantenimiento para evitar un un daño mayor”, expresó y se mostró a favor de que sea revisados los contratos y documentos de las constructoras que participaron.

“Es la primera vez que yo recuerde que haya tenido una falla de esta magnitud. Entonces, sí es importante ver quiénes construyeron para tener las bases, pero no es necesario hacer la exploración y ver cómo está construido, con eso se hace el análisis pertinente para hacer las adecuaciones al día de hoy”.

Por último, comentó que esperarán el llamado para las mesas de trabajo con el municipio para sumarle las cosas técnicas que se requieren para hacer las reparaciones necesarias.