MAZATLÁN._ Al calificarla como una acción de terror para las finanzas del Municipio, el Alcalde Édgar González Zataráin informó que este año el Ayuntamiento de Mazatlán tiene que pagar 544 millones de pesos por demandas perdidas, pero esa cifra podría incrementarse más adelante a poco más de 2 mil millones de pesos por otros juicios donde se le piden cantidades diversas.

“Si ustedes le sumaron bien van 544 millones de pesos para (pagarse) este año, yo estoy hablando de lo que tenemos ahorita para este 2023, nada más 2023 (se deben de pagar) 544 millones, si nos vamos hacia atrás ya se pagaron cerca de 200 millones de pesos el año pasado”, continuó González Zataráin la mañana de este sábado en conferencia de prensa en la Sala de Cabildo.

“Estos 544 millones de pesos van en perjuicio de la población, de los servicios públicos, de la obra pública, de prácticamente de los impuestos de la Ciudad, el recurso no se los están quitando a un Alcalde, se los están quitando al pueblo, se los están quitando a la Ciudad porque cuántas escuelas no podemos reparar con estos 544 millones, cuántas calles no pudiéramos rehabilitar, cuántas soluciones del drenaje no pudiéramos tener, cuántos puentes no pudiéramos hacer, cuántos arreglos no le pudiéramos hacer al Hospital Municipal que nos exigen los sindicalizados, cuánto no pudiéramos hacer por el bien de la Ciudad con esos 544 millones de pesos”.

Agregó que esta situación no es para sentarse a llorar, no es para decir que el Alcalde ya empezó a decir todo este tema para no hacerse responsable y ya no va poder.

“Nosotros le vamos a entrar a todo y vamos a poder por supuesto para sacar adelante los servicios públicos y por supuesto que vamos a sacar adelante mucha obra pública, por supuesto que vamos a sacar adelante muchos de los problemas que la ciudadanía está exigiendo, por supuesto que les vamos a seguir trabajando con mayores ganas, con mayor entusiasmo, no nos vamos a cruzar en ningún momento de brazos”, recalcó el Presidente Municipal.

“Solamente poner en contexto lo que está pasando, que la gente, que la ciudadanía sepa de qué se trata esto, de dónde viene, en perjuicio de qué, por qué no se avanza en Mazatlán, por qué no se tiene tanta obra, por qué no se tiene tanto desarrollo, por qué no se atienden las demandas, que se sepa eso y no es para decir no es que ya no puede, no, podemos con esto y más, lo vamos a seguir sin ningún problema, lo digo con toda claridad: no vamos a parar y esto no nos va a paralizar, no estamos aterrorizados, simple y sencillamente es plasmar lo que hay”.

Reiteró que esta situación se tiene que enfrentar con claridad, con transparencia porque se va ir transparentando cada caso de estos que es algo sospechoso que demandas de años antes se hayan reactivado en años como el 2017 y 2018.

También dijo que para este año se aprobó un presupuesto de 200 millones de pesos para pagar las demandas en las que ya no se tiene ningún otro recurso legal al que se pueda recurrir, por lo que se está viendo con regidores de dónde tomar del presupuesto para pagar el resto de los 544 millones de pesos que se tiene que pagar para este año por diversas demandas que ya perdió en definitiva la comuna.

Y es que momentos antes dio a conocer en la conferencia de prensa que de las demandas que se tienen que pagar de aquí a septiembre son una por 12 millones de pesos por los terrenos donde se construyeron los campos deportivos del Chaflán, una de 52 millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria por una multa de acción colectiva, continuó.

“Son 206 millones, esos ya están, presupuestamos 200 millones para este año, ...las que tenemos en puerta ya con sentencia y que ahorita se acaba de interponer un recurso y vamos a buscar cómo hacer presión social es en la de 190 millones de pesos, esa es la de Avenida Cristóbal Colón que fue la fecha de la presentación de la demanda en marzo del 2017, por qué nacen ahí, por qué se reactivan ahí, la ocupación fue en el 2015 cuando se hizo la obra”, dio a conocer.

“Nosotros estamos metiendo un recurso, es el último recurso que nos queda, no para ganar la demanda (esa ya se perdió), es para decir espérame, estás haciendo mal el cálculo, el valor real de lo que nosotros consideramos es menos de lo que un juez nos está (haciendo), nos estamos inconformando con la cantidad, qué tanto podamos avanzar no sabemos, hace un par de semanas que se interpuso el recurso”.

También dijo que hay otra demanda que se tiene que pagar por 148 millones de pesos por la construcción de calles en las colonias Pino Suárez, Francisco I. Madero y Quinta Chapalita, por afectaciones que se dieron hace 30, 40, 50 años, pero no prescriben y los propietarios solicitan ese pago y normalmente los tribunales fijan la cantidad que piden los demandantes, pero la Comuna defenderá que sean menores.

El Alcalde manifestó, entre otros puntos, que se sospecha de actos de corrupción, incluso se han dado de baja a dos o tres personas del Departamento Jurídico del Ayuntamiento y fueron turnadas al Órgano de Asuntos Internos de la Comuna para que determine lo procedente.

“Ese es un tema que tenemos en investigación con todas las mesas, se está haciendo una auditoría al Jurídico, ya habíamos hecho una pequeña depuración ahí, luego continuamos, ...lo que sí les digo es de dónde parte este tema: de corrupción, y qué tiene el Municipio para defenderse para que vean lo frágil que es este tipo de casos”, continuó en la conferencia donde se expuso que dicho Departamento cuenta con 20 personas, los titulares de área ganan cerca de 20 mil pesos al mes y un auxiliar que menos percibe es de 6 mil pesos mensuales.

Aunque dijo que no podía estimar hasta cuánto podría ascender el monto que tendría que pagar el Ayuntamiento por las demandas en su contra, además de las mencionadas que llegan a los 544 millones de pesos en este primer paquete dado a conocer públicamente, añadió que en otras los demandantes piden cierta cantidad ya y sumado todo ello podría llegar a los 2 mil millones de pesos.

“De números que están diciendo yo pido esto, pido esto y piso esto, así, muy grueso, pues anda arriba de los 2 mil millones de pesos, poco más de 2 mil millones de pesos, más o menos, más de 2 mil millones de pesos”, reiteró el Alcalde en la conferencia en la que también estuvo presente la Secretaria del Ayuntamiento, Verenice Oleta Benítez y la directora del Departamento Jurídico de la Comuna, Adda Sarahí Rosas Medina.

También manifestó que esa es una cantidad que afecta el presupuesto de la Comuna, que para este 2023 es de 3 mil 90 millones de pesos.

González Zataráin dio a conocer que por pensiones y jubilaciones para este año andan en 500 millones de pesos anuales, el tema de la nómina del personal activo es de mil 200 millones, lo que suma mil 700 millones de pesos para sostener solamente el tema salarial, aparte lo que tienen que ver con combustible, papelería, todo eso reduce más el presupuesto para obra pública.

“Ahorita nos las ingeniamos, nos la hemos ingeniado para poder sacar, reducir, acotar ahorrar y poder tener para el tema de servicios públicos, ...nos la hemos ingeniado para hacer obra, puentes, calles, limpieza”, manifestó González Zataráin.