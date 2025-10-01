Debido a las lluvias, suspenden clases en Mazatlán y Escuinapa en turno matutino

La Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno de Sinaloa informó que durante la mañana de este miércoles se suspendían las actividades escolares en Mazatlán y Escuinapa.

Esto se debe a las condiciones de lluvia que se han presentado durante la madrugada, acompañada con tormenta eléctrica.

La dependencia informó que esta medida se tomó por recomendación de Protección Civil.

El pronóstico de lluvia que prevalece sobre esta región, indicó, obligó a las autoridades a suspender las actividades educativas en ambos municipios.

Llamaron a estar atentos a los comunicados oficiales tanto para las condiciones del clima como para los avisos relacionados con la educación.