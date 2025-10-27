$!Decenas de fieles se encomiendan a Dios en la tradicional misa por los enfermos de San Judas Tadeo

MAZATLÁN._ En busca de encontrar paz y sanación para sus cuerpos físicos y espirituales, decenas de fieles acudieron este lunes a la tradicional misa por los enfermos que se celebra cada año en la Parroquia de San Judas Tadeo, como parte de los festejos del ‘Santo patrono de las causas difíciles’. En medio de un emotivo momento, los padres Horacio Hernández y José Luis González se encargaron de llevar la palabra de Dios a todos aquellos afligidos que sufren por una enfermedad y necesitan sanación en sus vidas.









Desde personas de la tercera edad, hasta jóvenes y niños, los devotos acudieron al fraccionamiento Sábalo Country para pedir a Dios que sane la pena, el dolor y el miedo que los embarga; mientras que pudieron recibir la “Unción de los enfermos” de ambos de ambos sacerdotes. En medio de su sermón, el Padre Horacio recordó las veces en que Jesús salvó a enfermos mientras predicaba, así como cuando otorgó el perdón a aquellos que no estaban sanos desde su alma. Por lo que pidió a los presentes confiar siempre en la misericordia del señor.







