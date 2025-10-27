$!Decenas de fieles se encomiendan a Dios en la tradicional misa por los enfermos de San Judas Tadeo

MAZATLÁN._ En busca de encontrar paz y sanación para sus cuerpos físicos y espirituales, decenas de fieles acudieron este lunes a la tradicional misa por los enfermos que se celebra cada año en la Parroquia de San Judas Tadeo, como parte de los festejos del ‘Santo patrono de las causas difíciles’.
En medio de un emotivo momento, los padres Horacio Hernández y José Luis González se encargaron de llevar la palabra de Dios a todos aquellos afligidos que sufren por una enfermedad y necesitan sanación en sus vidas.
Desde personas de la tercera edad, hasta jóvenes y niños, los devotos acudieron al fraccionamiento Sábalo Country para pedir a Dios que sane la pena, el dolor y el miedo que los embarga; mientras que pudieron recibir la “Unción de los enfermos” de ambos de ambos sacerdotes.
En medio de su sermón, el Padre Horacio recordó las veces en que Jesús salvó a enfermos mientras predicaba, así como cuando otorgó el perdón a aquellos que no estaban sanos desde su alma. Por lo que pidió a los presentes confiar siempre en la misericordia del señor.
“El evangelio nos habla como Jesucristo siempre se apiada del enfermo y el desvalido. Si crees en Jesús, y crees que el todo lo puedo hacer, te vas a curar, pero si no crees, no te curarás. También encontraremos sanación a través de la oración, porque Jesús cura, Jesús sana, pero también Jesús salva, que significa curarlos de sus pescados”, dijo el Padre Hernández.
Durante la misa se hizo una ofrenda de vino, pan y frutas, así como las limosna del día a Dios, a quien se le pidió quitar espiritualmente todas las debilidades del alma, para que así se pueda encontrar una sanación. Al mismo tiempo que le pidieron a San Judas superar estas causas difíciles a las que se enfrentan.
Para finalizar, también se hizo la petición a Dios para traer la paz a nuestro estado tras los hechos violentos que los abordan. En tanto, el padre Horacio hizo la invitación a los fieles de la congregación para participar en los festejos de San Judas Tadeo este martes, donde habrá una kermés gastronómica para todos los gustos.