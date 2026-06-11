Mazatlán
|
Convivencia

Decenas de seguidores del futbol disfrutan en la zona hotelera de Mazatlán del juego de la Selección Mexicana

Algunas familias llegaron al puerto a pasar el fin de semana y vivir desde la playa el Mundial 2026
Leticia López |
11/06/2026 14:05
11/06/2026 14:05

Decenas de seguidores del futbol salieron a disfrutar en Mazatlán del primer partido de la Copa Mundial.

Mientras que los establecimientos de comida prepararon de todo en promociones para reactivarse con la oleada del Mundial.

$!Decenas de seguidores del futbol disfrutan en la zona hotelera de Mazatlán del juego de la Selección Mexicana

Turistas de Torreón, Aguascalientes, Chihuahua, Durango y de la Comarca Lagunera disfrutan del encuentro deportivo en la franja de la Zona Dorada.

Desde muy temprano, buscaron dónde desayunar para presenciar el encuentro entre la Selección Mexicana y la de Sudáfrica.

$!Decenas de seguidores del futbol disfrutan en la zona hotelera de Mazatlán del juego de la Selección Mexicana

Familias completas, parejas y grupos de amigos disfrutaron dentro de algunos hoteles y por fuera en plazas gastronómicas para apoyar moralmente al tricolor, como los Mercado que llegaron desde San Luis Potosí para disfrutar unos días en Mazatlán.

“Venimos de fin de semana a Mazatlán y nos trajimos todo, camisetas y cornetas para disfrutar del partido. Estamos seguros de que ganará México”, expresaron muy emocionados.

$!Decenas de seguidores del futbol disfrutan en la zona hotelera de Mazatlán del juego de la Selección Mexicana

Por la zona turística comercial y hotelera de la ciudad, de pronto se empezó a escuchar el inicio del partido y el ambiente se incendió para los comensales porque México gane su pase.

Mientras que los comerciantes, señalaron que ojalá así se genere movimiento para los siguientes partidos mundialistas, pues a Mazatlán le hace falta está reactivación económica.

#Futbol
#Selección Mexicana
#Mazatlán
#Turistas
#Zona Turística
#Mundial 2026
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube