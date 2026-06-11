$!Decenas de seguidores del futbol disfrutan en la zona hotelera de Mazatlán del juego de la Selección Mexicana

Decenas de seguidores del futbol salieron a disfrutar en Mazatlán del primer partido de la Copa Mundial. Mientras que los establecimientos de comida prepararon de todo en promociones para reactivarse con la oleada del Mundial.

Turistas de Torreón, Aguascalientes, Chihuahua, Durango y de la Comarca Lagunera disfrutan del encuentro deportivo en la franja de la Zona Dorada. Desde muy temprano, buscaron dónde desayunar para presenciar el encuentro entre la Selección Mexicana y la de Sudáfrica.

Familias completas, parejas y grupos de amigos disfrutaron dentro de algunos hoteles y por fuera en plazas gastronómicas para apoyar moralmente al tricolor, como los Mercado que llegaron desde San Luis Potosí para disfrutar unos días en Mazatlán. “Venimos de fin de semana a Mazatlán y nos trajimos todo, camisetas y cornetas para disfrutar del partido. Estamos seguros de que ganará México”, expresaron muy emocionados.