Decesos por accidentes viales van a la baja en comparación del año pasado: Educación Vial

Aunque los accidentes de tránsito con motociclistas siguen siendo una constante en la ciudad, el número de personas fallecidas en hechos viales registra una disminución en comparación con el mismo periodo del año pasado; así lo informó Carlos Ordóñez, titular de Educación Vial de la Delegación de Vialidad y Transporte en Mazatlán.

El oficial detalló que hasta el momento se tienen contabilizados 17 decesos por accidentes de tránsito durante 2026, siete menos que los 24 registrados a estas mismas fechas en 2025. Mientras que de las víctimas mortales de este año, 12 eran motociclistas, tres peatones y dos conductores de vehículos.

“Decesos por accidente de tránsito, nosotros tenemos registrados 17; 12 motociclistas, tres peatones y dos conductores. Entonces, observamos que en este año van siete menos que el año pasado; o sea, en esta misma fecha del año pasado eran 24 y ahorita van 17. Ojalá que cuando terminemos el año sean menos, ya que al final fueron 53”, dijo Ordóñez Sandoval.

Señaló que a pesar de la disminución en el número de fallecimientos, la conducta de muchos motociclistas continúa siendo el principal problema en las vialidades, ya que las estadísticas los ubican a los como el sector con mayor número de víctimas fatales.

“Seguimos viendo igual a los motociclistas sin respetar el reglamento; conduciéndose a tres velocidades; avanzando por la derecha, con familia arriba de la moto. Afortunadamente ahorita ya salieron de vacaciones los niños, ya que muchas mamás llevan a sus hijos al kínder o a la primaria arriba de la moto, lo cual también es muy peligroso”.

“Yo siempre insisto que el motociclista es el usuario más irrespetuoso. Y las estadísticas ahí están, que son los que más mueren en accidentes de tránsito. Dentro de los usuarios, los tres vulnerables son el peatón, el ciclista y el motociclista, pero fallece más el motociclista porque ellos se desplazan a una velocidad arriba de la normal”.

Sobre las muertes de peatones, indicó que la cifra de decesos se mantiene dentro del promedio anual, aunque advirtió que el uso del teléfono celular y los audífonos representan factores de riesgo al momento de cruzar las calles. Por lo tanto, exhorta al transeúnte a observar antes de cruzar una vialidad y utilizar los puentes peatonales existentes.

“Casi siempre mueren al año dos o tres peatones. Ahorita ya van dos, pero muchas veces se podría decir que la distracción del peatón es el celular; van caminando o mandando mensajes, o van con unos auriculares y no escuchan el sonido o la advertencia de otras personas para que el conductor los alcance a apreciar”.

En tanto, Ordóñez indicó que las principales causas de accidentes de tránsito son el uso del celular al conducir, el exceso de velocidad, no guardar la distancia entre vehículos, la invasión de carril y manejar en estado de ebriedad; este último con mayor incidencia durante los fines de semana.