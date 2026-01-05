Decidieron Gobierno del Estado e INAH hacer proyecto de electrificación de Mercado Pino Suárez con bardas en banqueta

Fueron el Gobierno del Estado de la mano con el Instituto Nacional de Antropología e Historia quienes decidieron hacer el proyecto de electrificación del Mercado Municipal José María Pino Suárez con bardas en una banqueta aledaña para los medidores, dijo el director de Planeación Urbana y Desarrollo Sustentable del Gobierno de Mazatlán, Julio César Osuna Sandoval.

“Ahí es facultad del INAH, se hicieron varias mesas de trabajo, platicamos del proyecto, nunca se llegó a una conclusión, finalmente el Gobierno del Estado de la mano con el INAH tomaron la decisión de hacer el proyecto de esa manera, pero nosotros no tenemos todavía ningún proyecto ingresado ahí en la Dirección”, añadió Osuna Sandoval este lunes en entrevista con personal de medios de comunicación.

“Se hicieron algunas mesas de trabajo, no se llegó a ningún acuerdo final, estamos esperando el proyecto para sacar un permiso, ...en las reuniones que se tuvieron se fue al Mercado, pero hay una cuestión de inseguridad, por eso es que el INAH determinó que se iba hacer en esas zonas, sin embargo, se había hablado de unos muros más pequeños de inicio, que no se obstruyera la vía pública, sin embargo, vamos a hablar con ellos, vamos a pedirles a ellos las minutas de las reuniones”.

También dijo que se va pedir a la Comisión Federal de Electricidad las condicionantes que pidió para el trabajo de electrificación de dicho Mercado Municipal ubicado en el Centro de la Ciudad.

“Y finalmente vamos a dar una licencia de construcción para que se efectúe de acuerdo a todo lo necesario conforme marca el reglamento”, continuó.

Como se informó públicamente en su momento, la construcción de al menos dos bardas sobre la banqueta sur de la calle Leandro Valle, entre las calles Aquiles Serdán y Benito Juárez, generó inconformidad de comerciantes y transeúntes por obstruir el libre paso de peatones y personas con alguna discapacidad, por lo que las obras quedaron suspendidas desde finales del año pasado.

De acuerdo con el director de Planeación Urbana y Desarrollo Sustentable en mención, dichas bardas podrían ser derribadas, pero primero se tiene que checar cómo está el permiso.

“Probablemente, tendremos qué checar primero cómo está el permiso o qué es lo que van a ingresar con nosotros, de momento está detenida, vamos a hacer más reuniones con ellos hemos hablado con el Secretario de Obras Públicas, hemos hablado con gente del INAH, hemos hablado con todas las dependencias involucradas en esta obra y cuando todo esté en orden, cuando se llegue a un acuerdo vamos a meter un expediente completo para poder trabajar de manera adecuada”, recalcó Osuna Sandoval.

“Hablando con el INAH si determina que hay otra zona en la que se pueda poner (la barda para los medidores) ya lo veríamos con ellos, de momento no tenemos información, no nos hemos visto hasta el día de hoy”.

Recordó que tras recibir el reporte de la construcción de una obra frente a una zapatería acudió al lugar y se enteró que era la obra de electrificación nueva del Mercado Municipal, no se suspendió, se notificó, se vio que era una obra del Gobierno del estado junto con el INAH, no se llegó a un acuerdo, pero se tiene que hablar con ellos, ver de qué manera se va ingresar el expediente a dicha Dirección y se tiene que ver hasta que se de un permiso de construcción, actualmente esa dependencia municipal no tiene ninguna injerencia en esos trabajos.