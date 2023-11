MAZATLÁN._ El Alcalde sustituto Édgar González Zataráin reiteró que será en diciembre próximo cuando decidirá si deja el actual cargo para buscar la candidatura a la Presidencia Municipal de Mazatlán por el Movimiento de Regeneración Nacional en el 2024.

“Por ello les decía yo que en diciembre iba a decidir porque son los registros, antes de que se abriera la convocatoria se decía tentativamente saldría en diciembre, por esa razón yo siempre les dije en diciembre lo vemos porque se preveía que la convocatoria sería de inscripción para diciembre”, expresó González Zataráin en entrevista este jueves con personal de medios de comunicación.

“Entonces en diciembre estaremos en condición de decir si nos inscribimos o no nos inscribimos, en qué, en el tema de la Alcaldía, antes no, primero no puedo porque la convocatoria especifica que son los primeros días, la primera semana de diciembre y segundo habrá que decidirlo, ver, yo siempre lo marqué el tiempo porque creo que hay que cerrar bien esta etapa, entonces vamos a esperar a ver qué resulta.

Antes de asumir su actual cargo, González Zataráin se desempeñaba como Secretario del Ayuntamiento, pero ante la renuncia del Alcalde “Químico” Luis Guillermo Benítez Torres, tras denuncias en su contra, el también ex Diputado local y ex Presidente Municipal de El Rosario fue nombrado por el Congreso del Estado el 26 de octubre del 2022 como Alcalde sustituto de Mazatlán para continuar con el trienio 2021-2024 para el que fue reelecto Benítez Torres.

Por ello, en su caso no aplica para la elección del 2024 que vaya por la reelección, sino que tiene posibilidad de registrarse como candidato a la Alcaldía mazatleca.