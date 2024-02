La decisión de que arda el cobro en servicios de telefonía celular en la Quema del Mal Humor no le pareció muy atractiva al Alcalde de Mazatlán, Édgar González Zataráin y dijo que se debería transparentar este proceso de selección que tradicionalmente ha estado a cargo de los bolcheviques del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán.

“A mí tampoco me pareció mucho, muy atractivo, un celular es una herramienta de trabajo, el asunto es, yo escuché una (propuesta) que me gustó mucho, que era la ‘Mortálica’ y tenía un sentido social de molestia, no hay colonia donde no me digan oiga no aguantolas motos, aiga no aguento ésto, y el tema de las muertes por accidentes de motocicletas somos el número uno )a nivel estatal), entonces ese sí es un problema, es un enfado y es un enojo que la ciudadanía tiene”, agregó González Zataráin en entrevista la mañana de este sábado.

“Deveras en todos lados, en fraccionamientos, en colonias, avenidas, pero bueno, no lo hicieron, quizá porque ellos toman sus propias decisiones y se les respeta”.

Aunque dijo no poder decir si para el próximo año se queme a los bolcheviques por esta decisión, agregó que es Carnaval, es fiesta y deberían ser más creativos, además deberían de dar a conocer el método que aplican para tomar dicha determinación.

“Sí, porque aparte yo no sé ni quienes están detrás de este grupo (de bolcheviques, del Instituto de Cultura), que nunca dicen, que nunca sabemos y que nunca te dicen, te salen con la sorpresa, es en serio, no es mentira, a mí no me dicen hasta el momento que lo van a anunciar, pero así son y así ha sido como tradición, se ha respetado, pero hoy se les volteó, hoy se enojó la gente”, continuó el Alcalde.

Tradicionalmente en la Quema del Mal Humor, que se realiza la noche del sábado de Carnaval, previo al Combate Naval, arde una figura de la persona o de lo que más daño le haya hecho a los mazatlecos durante el último año.

Para el Carnaval Internacional de Mazatlán 2024 algunas personas propusieron que ardiera el logotipo de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán por los constantes derrames de aguas en distintos puntos de la ciudad, también se mencionó quemar la “Mortálica”, una figura de una motocicleta porque ocurren varios accidentes y muertes en los que están involucradas estas unidades de dos ruedas, incluso este municipio ocupa el primer lugar en Sinaloa en accidentes y muertes de personas en los que interviene el uso de motocicletas.