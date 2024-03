MAZATLÁN._ Las decisiones que se están tomando en el actual gobierno federal y las que se están proponiendo pueden causar impactos devastadores en el país como la pérdida de más de 417 mil empleos y el gobierno dejaría de recibir impuestos como en los últimos 8 años que han sido de 313 mil millones de pesos, manifestó el presidente de la Asociación de Ingenieros en Minería Metalurgistas y Geólogos de México, Luis Humberto Vázquez San Miguel.

“Las decisiones que ha tomado la presente administración en materia minera y las que se están proponiendo pueden causar impactos devastadores como la pérdida de empleo que afectaría a más de 417 mil empleos”, expresó en su mensaje al inaugurar la tarde de este miércoles el Segundo Congreso Internacional de Minería Sinaloa 2024, en el Centro de Convenciones de Mazatlán.

“El ingreso de impuestos que dejaría de recibir el Gobierno, donde tan solo en los últimos 8 años ha contribuido con más de 313 mil millones de pesos, y qué decir de los apoyos sociales que la industria minera aporta a las 696 comunidades ubicadas en 212 municipios del país”.

Ante autoridades estatales y municipales, así como personal de la industria minera, estudiantes e invitados, agregó que los argumentos del Poder Ejecutivo pasan por alto que cada día la industria minera moderna es más responsable con su actividad en la protección del medio ambiente con acciones para el mejor uso del agua, protección de especies en peligro de extinción, actividades de reforestación, así como el incremento en el uso de energías renovables.

Recalcó que en pequeños detalles que se apliquen día a día se puede optimizar una gran cantidad de agua, usar menos energía y por lo tanto disminuir el bióxido de carbono en todas las operaciones de esta actividad.

“Nuestra responsabilidad seguirá siendo, yo nunca me canso de decir que tengo 44 años en la industria minera, y yo les puedo asegurar que nuestra responsabilidad y nuestra ética no nos permite de ninguna manera el ir en contra del medio ambiente, estamos todos los días luchando, nuestra conciencia va hacia eso y puede contar México y la sociedad con esa seguridad de que vamos a estar haciendo todos los días lo máximo de nosotros para tener una minería sostenible”, reiteró.

“Reconocemos que la autoridad se está abriendo al diálogo y que está escuchando las voces sustentadas de los técnicos y profesionistas que todos los días colaboramos en la minería, ahora confiamos en que los legisladores también conozcan y reconozcan los estándares internacionales que aplicamos en la minería responsable y sostenible que practicamos todos los días”.

La pasada edición del Congreso Internacional de Minería se realizó en Acapulco, Guerrero, cuando ya estaba afectando el huracán Otis, se dio a conocer en el evento, donde también se realiza una exposición de maquinaria y equipo de las empresas del ramo minero.

Ya en entrevista el presidente de la Asociación de Ingenieros Mineros en mención añadió que actualmente son más de 417 mil personas que trabajan en la industria minera de manera directa en la República Mexicana y casi 3 millones de personas de manera indirecta.

“Estamos viendo lo que te digo que aportamos en pago de impuestos, pagamos también un impuesto especial que es el del Fondo Minero y contribuimos con mucho, y más, nuestra industria minera generalmente está en lugares remotos, si vamos aquí en Sinaloa estamos en la sierra, en Durango estamos en la sierra, vamos a lugares en donde cualquier otra industria no puede llegar o no le interesa llegar, nosotros ahí estamos en todos esos lugares”, recalcó Vázquez San Miguel.

“Aparte proveemos a nuestro país de todos los principales minerales que requiere para su desarrollo, nosotros abastecemos a 70 diferentes industrias precisamente de fierro, de hierro, de zinc, de cobre, de plomo, y aportamos inclusive de oro y plata para nuestros mismos gobiernos para sus reservas nacionales, por eso le digo, somos una industria primaria, pero somos importante y eso es lo que queremos”.

Dio a conocer que ahorita han estado muy restringidos los permisos para la minería, pero afortunadamente de 6 o 7 meses a la fecha las autoridades se han estado abriendo bastante, lo único que se les pide es que escuchen a quienes laboran en este sector, que estén en comunicación con ellos y se está logrando, se cree que con este Congreso se van a seguir abriendo puertas, ayudan mucho a concientizar a las autoridades de los estados de la importancia de la minería.

“Ahorita no traigo el dato exacto, pero nada más te voy a decir que somos el sexto generador de divisas del país, somos una industria que a pesar de que decimos que nada más proporcionamos el 2.5 por ciento del Producto Interno Bruto y el 8.6 por ciento del PIB Industrial, somos una industria que generamos mucho más que eso, porque sin nuestro apoyo las demás industrias no podrían generar ese (desarrollo)”, recalcó.

“Aquí tenemos la industria automotriz que se ha desarrollado bastante y qué necesita la industria automotriz, pues necesita zinc, necesita todos nuestros minerales, si no hay minerales no puede ser posible nada, hoy hablamos precisamente de las industrias limpias, que necesitan las industrias limpias; baterías, qué necesitan las baterías: cobre, aluminio, sin la minería no es posible que saliéramos adelante”.

También dijo que la seguridad pública es la misma situación de todo el país, pero quienes se dedican a la industria minera no tienen ningún privilegio ni a favor ni en contra.

“Pero las autoridades, como les comenté, nos han estado apoyando, en donde tenemos un problema específico nos han estado escuchando y creo que hemos ido avanzando bastante bien en eso”, añadió.

También recordó que el desarrollo de México comenzó a raíz de la minería, las grandes ciudades como Zacatecas, Chihuahua, Parral, Pachuca, Guanajuato nacieron a raíz de la minería.

“Nuestro país la verdad tiene una vocación minera muy importante, entonces tenemos que seguir aprovechando, no somos improvisados en la minería, la minería le ha dado un auge fuerte al país y queremos que se lo siga dando, (pero se requieren) políticas públicas adecuadas, es lo que requerimos, un marco legal que nos regule, pero yo creo que podemos seguir”, manifestó el dirigente de ingenieros mineros.

En el evento el presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas Metalurgistas y Geólogos de México, Asociación Civil, del Distrito de Sinaloa Ignacio Cano Corona, dio la bienvenida a los asistentes para explorar las posibilidades y desafíos que el sector minero representa.

“La minería de Sinaloa, más que una actividad es parte de nuestra identidad y del patrimonio del estado, por eso es fundamental que trabajemos en armonía con el entorno cuidando de nuestros recursos naturales y velando por el bienestar de nuestras comunidades que nos rodean”, añadió Cano Corona.

“Actualmente en Sinaloa existen alrededor de 38 operaciones mineras, mil 264 concesiones mineras activas tanto metálicas como no metálicas, con alrededor de 5 mil 600 empleos directos e inversiones mayores a los 300 millones de dólares”.

También manifestó que durante los próximos días se tendrá la oportunidad de explorar nuevas tecnologías, compartir las buenas prácticas y fortalecer alianzas de negocios que impulsen el crecimiento de la industria en Sinaloa, por lo que se espera que este Congreso sea un espacio de inspiración, aprendizaje, de negocios y colaboración.