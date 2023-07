El Cabildo de Mazatlán acordó la tarde de este viernes declarar permanente la sesión extraordinaria 26 para modificar el presupuesto de egresos por 55 millones 300 mil pesos para compra de lámparas, medicamentos del cuadro básico y rehabilitación del Hospital Municipal “Margarita Maza de Juárez”.

“Son 55 millones 300 mil pesos, son para reconversión de alumbrado público 42 millones, son 11 millones 500 (mil pesos) para medicamento de cuadro básico del Paracetamol, vitaminas y luego viene para Quirófanos un millón 800 (mil pesos)”, precisó el Alcalde Édgar González Zataráin.

Precisó que el Presupuesto de Egresos 2023 del Ayuntamiento de Mazatlán ya traía 6 millones de pesos para el equipamiento del Hospital Municipal, no decía Quirófano, sino equipamiento en general, pero el millón 800 mil pesos es para completar la rehabilitación porque los presupuestos que se han hecho para ello andan en 7 millones 600 mil pesos, otros en 7 millones 800 mil pesos.

Precisó que el jueves se convocó a la Comisión de Hacienda del Cabildo local y se amplió para todos los regidores, pero en la sesión de hoy decidieron que lo del presupuesto en mención se pospusiera y se espera que se apruebe en la continuación de la sesión extraordinaria 26 que se realizará a las 13:00 horas de este sábado.

“Quizá el pequeño error estuvo que le faltó ahí anexar lo que hemos platicado nosotros es que todos los regidores saben, de dónde quitas, qué le quitas, ponerlo nada más al dictamen, es todo, que se lo pongan al dictamen, sesionen, lo vuelvan a aprobar y lo vuelvan a firmar y se acabó”, reiteró González Zataráin.

“Quizá en esa parte sí, por eso yo dije en eso estoy de acuerdo, que se plasme eso, que se podía subsanar en un ratito, son cuatro cosas, cinco que se quitaron, todos los regidores las saben, pero no pasa nada, yo finalmente lo que no quiero es que sientan ellos que no es mi dictamen, que es dictamen de la Comisión”.

Reiteró que esos recursos van a salir de que ya no se construirán más oficinas en el interior del Palacio Municipal como estaba proyectado, la barda de lo que será el nuevo Panteón Municipal tendrá que esperar, de que ya no se harán estudios en el terreno de Miravalles donde se contemplaba hacer el nuevo panteón y lo que no se utilizó en lo que es el carril preferencial porque la Alianza de Camiones aportó las bollas.