”Katrina”, el chatbot de Protección Civil de Sinaloa, emitió la mañana de este domingo el mensaje de alerta en donde informa que hay un ciclón acercándose y el sur del estado entró en alerta, que aunque es peligro muy bajo, llaman a permanecer informados.

“Atención los municipios de Concordia, Cosalá, Elota, Escuinapa, Mazatlán, Rosario y San Ignacio. Se detecta la presencia de un ciclón tropical que se dirige a nuestras costas. Permanece atento a la información meteorológica”, se lee en el mensaje.

Por su parte, el Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales (SIAT-CT), informó en su aviso 1, que “Lidia” se localizaba este domingo a 730 kilómetros al sur- suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 930 kilómetros al oeste-suroeste de Manzanillo, Colima; desplazándose hacia el Nor-Noroeste a 7 kilómetros por hora, con vientos máximos sostenidos de 110 kilómetros por hora y rachas de vientos máximas de hasta 140.

“Lidia” provocará rachas de viento de 40 a 60 km/h en Baja California Sur; lluvias puntuales intensas (75 a 150 mm) en Baja California Sur, Nayarit y Jalisco; y lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en Sinaloa; así como un oleaje de 1 a 3 metros de altura.

Se recomienda extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad”.



A mantener la calma y estar bien informados, llama Protección Civil

El Coordinador de Protección Civil Municipal, Eloy Ruiz Gastélum, hizo un llamado a la población a mantenerse informados sobre la evolución de la Tormenta Tropical “Lidia” en fuentes oficiales y no alarmarse.

“Invitamos a las población en general a qué se mantenga informada, que evite difundir información de dudosa procedencia o que no se pueda constatar que es una fuente oficial y estar atentos, no hay que alarmarnos, pero no hay que dejar de estar atentos a la evolución las próximas horas”, recomendó el titular de PC en Mazatlán.

Eloy Gastélum mencionó que por el momento no se puede dar más información y será este lunes que autoridades de los cuerpos de auxilio del municipio se me reúnan con el Alcalde Édgar González Zataráin, para analizar los puntos necesarios para preservar la seguridad de las y los mazatlecos y establecer un plan de acción.

“Es peligro mínimo, no representa mayor problema todavía, hay que estar en seguimiento y monitoreo, ahorita no hay riesgo potencial para el municipio o para la región Sur del Estado, es importante que estemos en constante monitoreo y estar atentos a ver cómo evoluciona las próximas horas”, declaró Ruiz Gastélum.