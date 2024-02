Esta acción, de acuerdo al personal municipal, es para evitar la renta de sillas. Buscan con esto que todas las familias puedan tener su espacio para presenciar el desfile.

En varios vehículos que son conducidos en caravana por el paseo costero, desde Valentino hacia el sur, el personal del Gobierno municipal ha decomisado una gran cantidad de sillas.

Esta acción ha provocado el enojo de las familias, ya que varias argumentan que no son para rentar.

Van 800 sillas decomisadas: Oficial Mayor

Un poco más de 800 sillas que eran rentadas en el malecón a las personas que acuden a ver el primer desfile del Carnaval Internacional de Mazatlán fueron aseguradas este domingo y también se detuvo a una persona que se puso agresiva contra los inspectores, manifestó el Oficial Mayor del Ayuntamiento de Mazatlán, Rogelio Olivas.

”De hecho el operativo lo iniciamos a las 6:00 de la mañana, arrancamos desde aquí desde Valentino y otro equipo en lo que fue en el Acuario, yo creo que llevamos ahora sí más de 800 sillas aseguradas y seguimos todavía, hoy vamos a dar una segunda vuelta, la intención era hacer tres, pero nos rebasó el número de sillas que están rentando”, añadió Rogelio Olivas.

”(La gente) no entendió el llamado, de hecho están alrededor de 300 pesos, 500 pesos por redes sociales (la renta de cada silla) y ahorita estamos identificando quiénes son, al ver el mismo tipo de sillas ya identificamos que son posiblemente de renta y ya hacemos la investigación y pues nos llevamos las sillas”.

También agregó que como parte de este operativo se detuvo a una persona que se puso agresiva contra el personal de Oficialía Mayor.

”(Se detuvo) una persona nada más que se nos puso agresiva, lo que hacemos es el decomiso, si vemos que no acceden o se ponen un poquito violentos pues hacemos ya el aseguramiento con Seguridad Pública, de hecho estamos acompañados por elementos de Seguridad Pública”, precisó.

Informó que días antes no se aseguraron sillas, nada más se hizo el llamado de que no podían acaparar lugares porque no se estaba 100 por ciento seguros que eran para renta, pero este domingo sí ya se aseguraron, este 11 de febrero también se retiraron dos casas de campaña.

El Oficial Mayor del Ayuntamiento también dio a conocer que del jueves a sábado se aplicaron 54 infracciones con aseguramiento de mercancía contra vendedores y los días anteriores se aplicaron 75, por lo que ya se llevan más de 130 multas con el aseguramiento respectivo.

Además, manifestó que hasta el momento no se ha sancionado o clausurado algún establecimiento o antro por incurrir en alguna infracción.

”Ahorita no, de hecho primero hacemos el llamado de atención, si vemos que no acatan las indicaciones pues sí hacemos la multa correspondiente o la suspensión dependiendo de la gravedad de la infracción o de la falta administrativa”, expresó Rogelio Olivas.

”Seguimos haciendo el llamado a la gente que tengan cuidado si van a hacer el pago de una renta de una silla o de un espacio porque a ciencia cierta podemos hacer el aseguramiento de las sillas respectivas. Y un llamado también a los papás, ahorita como hay mucha aglomeración de niños, a los papás que tengan mucho cuidado con sus hijos”.

También dio a conocer que no está permitido que las bandas de música toquen en el malecón y en la noche del sábado y madrugada del domingo estuvieron quitando las mismas de ese lugar.

”De hecho quitamos a las bandas y ya los que se ponían (renuentes) Seguridad Pública hacía lo respectivo”, informó el Oficial Mayor del Ayuntamiento.

El operativo

A unas horas de iniciar el Primer Desfile de Carnaval, personal de Oficialía Mayor en coordinación con Operadora de Playas realizó decomiso de sillas.

El barrido del paseo costero inició desde las 6:30 horas, en donde se abocaron a retirar el exceso de sillas en el caso de las familias y todas aquellas que fuera evidente que se encontraban en renta.

”Se les dijo que no eran más de 20 sillas por familia y que las pusieran después de las 10:00 de la mañana, si tú tienes tus 20 sillas y todos se sientan en ellas, ahí no hay problema”, mencionó un supervisor de Operadoras de Playas.

Para las 10:00 horas había un registro de más de 400 sillas decomisadas y el recorrido apenas iba a la altura del Hotel Hacienda, a los propietarios del mobiliario se les levantó la debida multa en la que se hacía constar la cantidad de sillas decomisadas.

Algunas de las familias que ya se encontraban instaladas detrás de dónde se realizaban estos decomisos, aprovecharon el espacio para reubicarse en lugares con mejor visibilidad del desfile.

Este operativo también alcanzó al área de playa en donde se recogieron decenas de sillas que eran ofertadas por prestadores de servicios y hasta los mismos palaperos.

Para antes del mediodía, las primeras filas del Malecón ya estaban abarrotadas por las personas que aprovechaban para compartir alimentos y bebidas mientras esperaban el inicio de este magno evento del Carnaval.

El primer desfile del Carnaval Internacional de Mazatlán, Eclipse Barroco, se llevará a cabo este domingo 11 de febrero a partir de las 18:00 horas y su recorrido iniciará en el Monumento al Pescador, culminando en Valentino.