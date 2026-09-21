$!Defiende Ayuntamiento finiquitos y regreso de trabajadores ligados a proceso de Morena en el que participó Estrella Palacios

Los trabajadores de confianza que dejaron el Ayuntamiento de Mazatlán para acompañar a la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez durante el proceso interno de Morena tuvieron que presentar su renuncia porque la normativa no contempla licencias o permisos sin goce de sueldo para este tipo de empleados, aseguró el Tesorero Municipal, Julio César Ramos Robledo.

Ramos Robledo sostuvo que, una vez terminada la relación laboral, el Gobierno municipal estaba obligado a entregarles el finiquito correspondiente, conformado únicamente por las prestaciones generadas hasta la fecha de su salida.

“Solo se les pagó el aguinaldo devengado, la parte proporcional de enero a la fecha, las vacaciones devengadas y la prima vacacional. Es lo único que se les pagó, eso es finiquito”, comentó.

Rechazó que las personas hayan recibido una compensación adicional y afirmó que los pagos variaron de acuerdo con el salario y las prestaciones acumuladas por cada trabajador.

Según detalló, los empleados de confianza no cuentan con las mismas condiciones que el personal sindicalizado, cuyo contrato colectivo sí establece permisos y otros derechos que deben ser respetados por el patrón.

“En el caso de los trabajadores de confianza, en ninguna parte se establece que puedan pedir una licencia o un permiso sin goce de sueldo. Por eso, presentaron la renuncia y, en ese momento, como patrón estamos obligados a entregar un finiquito, porque si no lo hacemos podrían demandarnos”, declaró.

El Tesorero precisó que solamente cinco trabajadores regresaron al Ayuntamiento después de presentar su renuncia y recibir el finiquito, pese a que inicialmente se informó que las seis personas relacionadas con el caso habían sido reincorporadas.

Aunque mencionó la existencia de un sexto caso, indicó que esa persona no fue contratada nuevamente, por lo que se le dio la liquidación sin precisar durante la declaración a cuál de los empleados se refería.

Sin embargo, de acuerdo con la cuenta pública, el Ayuntamiento pagó en conjunto 240 mil 698.49 pesos a seis trabajadores que dejaron sus cargos durante el periodo en que Palacios Domínguez participó en el proceso de Morena para definir a la persona que encabezaría el Comité Estatal de Defensa de la Cuarta Transformación.

Los registros de julio señalan que Yenise Elvira Tinoco Sotomayor, secretaria de Presidencia, recibió 83 mil 172.47 pesos por renuncia voluntaria, María Fernanda Arreola Valdez, quien se desempeñaba como secretaria particular, obtuvo 40 mil 754.99 pesos, y María Ofelia Chiquete Hernández, secretaria ejecutiva, recibió 34 mil 679.58 pesos.

En agosto también se registró un pago de liquidación de 60 mil 913.11 pesos para Brian Omar Toledo Chavarín, coordinador de Videos adscrito a Comunicación Social, por terminación de la relación laboral por mutuo acuerdo.

Además, Mario González Suárez, estratega digital, recibió 11 mil 322.97 pesos, mientras que al fotógrafo Jesús Rosendo Moreno Ramírez se le pagaron 9 mil 855.37 pesos, ambos con concepto de finiquito.

En este sentido, Ramos Robledo rechazó que la entrega de estos recursos represente un daño a las finanzas municipales, al argumentar que correspondían a prestaciones que los trabajadores ya habían generado y que, de permanecer en sus cargos, habrían recibido posteriormente.

“No hay un daño al erario público. Son recursos que el trabajador de todos modos hubiera recibido. La diferencia es que este caso se dio en un periodo corto, pero la ley lo contempla y no se cometió ninguna irregularidad”, expresó.

Reconoció que algunas de las personas recibieron su finiquito durante agosto y volvieron al Gobierno municipal aproximadamente un mes después, no obstante, señaló que se trató de procedimientos administrativos diferentes y defendió la facultad del Ayuntamiento para contratar nuevamente a alguien que haya renunciado.

“Cualquier trabajador puede regresar mañana, en otra administración o cuando el patrón determine contratarlo”, dijo.

Confirmó que las personas recontratadas comenzaron una nueva relación laboral y perdieron la antigüedad acumulada antes de presentar sus renuncias, por lo que recibirán solamente la parte proporcional del aguinaldo y la prima vacacional correspondiente al periodo transcurrido desde su regreso, además de que no tendrán derecho a vacaciones hasta cumplir un año de servicio.

“Fue tan proporcional que ahora que regresan inician desde cero. De la fecha en que llegaron a diciembre se les pagará su aguinaldo, van a recibir mucho menos que el resto de los trabajadores”, manifestó.



Sindicatura no ha recibido denuncias

La Síndica Procuradora, Minerva Osuna Zavala, informó que su dependencia no ha recibido denuncias relacionadas con el pago de los finiquitos y las posteriores recontrataciones.

Osuna Zavala indicó que, con la información revisada hasta ahora, tampoco se han identificado actos contrarios a la legislación aplicable a los servidores públicos, sosteniendo que la Sindicatura no puede señalar la existencia de irregularidades sin contar con pruebas, pero aseguró que cualquier denuncia presentada será investigada conforme a la ley.