MAZATLÁN._ Ante las molestias por las demoras en el tránsito que generan los retenes en Mazatlán, el comandante de la Cuarta Región Naval, vicealmirante Felipe Santillán Murillo, defendió la instalación de los filtros como parte de las medidas de seguridad en la ciudad.

Aseguró además que la Secretaría de Marina atenderá de inmediato cualquier queja por el trato de sus elementos.

Santillán Murillo sostuvo que las revisiones responden a las condiciones de seguridad en el municipio, por lo que al referirse a las inconformidades de automovilistas por el efecto de los filtros en la circulación, señaló que su propósito es proteger a quienes transitan por el puerto.

“Podríamos decir que es en beneficio de todos, es para protección de ellos mismos y de la ciudad. Obviamente que la situación requiere medidas drásticas y es necesario aplicarlas para la misma protección de toda la ciudadanía”, comentó.

El vicealmirante afirmó que hasta el momento no había recibido quejas por presuntos malos tratos de parte del personal naval en los retenes, aunque señaló que si se presenta alguna inconformidad, la institución le dará atención inmediata.

“Pues hasta el momento no hemos recibido, pero que tengan la certeza de que si hay alguna queja, por supuesto que la vamos a atender inmediatamente”, declaró.

Asimismo, mencionó que la conducta de los elementos debe ajustarse a las disposiciones de la institución, razón por la cual se habla con el personal que llega a incorporarse sobre las precauciones que debe tomar y sobre su obligación de apoyar a la ciudadanía durante las labores de seguridad.

En cuanto a los reportes ciudadanos sobre hechos delictivos, el comandante llamó a la población a denunciar y señaló que la Marina cuenta con números de denuncia y un código QR para recibir información de manera anónima.

En este sentido, afirmó que por esa vía han recibido reportes sobre casas de seguridad, puntos de venta de droga y sitios donde presuntamente se concentran personas vinculadas con actividades delictivas.

“La denuncia a través del código QR es una herramienta muy efectiva, no se pide ningún dato a la persona, la denuncia no se recibe aquí, va directamente a nuestra central en la Ciudad de México, ahí la procesan y a nosotros nos pasan la información únicamente”, manifestó.