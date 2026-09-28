Defiende Tesorería presupuesto del ‘Hospitalito’ mientras pacientes denuncian recetas sin surtir

Mientras derechohabientes del Hospital Municipal Margarita Maza de Juárez denuncian recetas sin surtir y mantienen una manifestación para exigir medicamentos y atención pendiente, la Tesorería Municipal de Mazatlán aseguró que existen recursos económicos disponibles y que la ampliación presupuestal de 21 millones de pesos autorizada en septiembre todavía no se ha agotado.

En rueda de prensa convocada por el titular de la dependencia, Julio César Ramos Robledo, sostuvo que el Ayuntamiento cuenta con solvencia para cubrir la compra de medicamentos, por lo que consideró que, por el momento, no se requiere una nueva ampliación para este rubro, pese a las inconformidades expuestas por trabajadores y sus beneficiarios.

Ramos Robledo explicó que la ampliación fue autorizada el 14 de septiembre y señaló que, si posteriormente resultara insuficiente, tendrían que buscar recursos adicionales y someterlos a la aprobación del Cabildo.

“El día 14 de septiembre se generó una ampliación de presupuesto por 21 millones de medicamentos, esto quiere decir que tenemos recursos económicos para que se esté pagando. No creo que ocupen más porque realmente no se han acabado los 21 millones de pesos”, comentó.

“Creemos que como administración hemos cumplido con el hospitalito entregándoles más recursos que el otro año”, agregó.

Sin embargo, con respecto al tema de que pacientes siguen saliendo del hospital con recetas sin surtir si existe disponibilidad económica, respondió que la operación del suministro no le corresponde directamente y mencionó posibles dificultades para conseguir determinados medicamentos.

“Mira, no es un tema que me corresponda personalmente a mí, pero te doy un dato. Una de las recetas de estas la da un particular y el particular le da un cierto medicamento. Realmente no puede el hospital dar esa receta porque tendría que verla un médico del hospital”, declaró.

“El hospitalito tiene mayores recursos que el otro año y está operando bajo estos recursos y esperemos realmente encontrar un equilibrio para poder salir adelante este año”, añadió.

El tesorero indicó que las recetas expedidas por médicos particulares requieren una revisión de un médico del Hospital Municipal, además de señalar que algunos tratamientos pueden tardar en conseguirse por dificultades para su compra o suministro, aunque no precisó cuántos pacientes enfrentan estas circunstancias.

Asimismo, consideró que las dificultades corresponden a casos específicos y sostuvo que se debe identificar cuáles son los medicamentos que no se están cubriendo para atender los pendientes.

La postura del funcionario contrasta con lo denunciado por Laura Tirado Aguilar, secretaria general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Mazatlán, quien señaló que hay derechohabientes con retrasos de varios meses en la entrega de sus medicamentos y que reunió alrededor de 40 pendientes de recetas sin surtir en un breve lapso.

De acuerdo con Tirado Aguilar, estos casos fueron entregados a la alcaldesa, Estrella Palacios Domínguez, y al director del hospital, Carlos Virgilio Mestiamec Muñiz, durante una reunión en la que se exigieron respuestas antes de levantar la manifestación.

Sobre las alternativas para acceder a los tratamientos, Ramos Robledo explicó que cuando un medicamento no está contemplado en la compra contratada, el derechohabiente puede adquirirlo por su cuenta y solicitar que el Ayuntamiento le reintegre el dinero.

“Si dentro de esa licitación no está el medicamento, el derechohabiente lo compra y el Ayuntamiento lo paga. Realmente ando firmando alrededor de 30 o 40 cheques al día de medicamentos que se les paga a los trabajadores”, dijo.

Reembolsa Tesorería hasta 5 millones de pesos a derechohabientes por medicamentos

En lo que reespecta al reembolso por parte del Ayuntamiento de Mazatlán a trabajadores que compraron medicamentos por su cuenta, Ramos Robledo estimó que la cifre llega a alrededor de 50 millones de pesos.

“La verdad debe andar el reembolso, yo creo, ahorita anualmente de unos 5 millones de pesos que a los trabajadores se les reembolsa”, manifestó.

Sobre los tiempos de pago, el funcionario indicó que la documentación recibida en Tesorería entre lunes y martes se cubre el viernes, aunque aclaró que este plazo corresponde al proceso dentro de su dependencia y no al trámite previo en el Hospital Municipal.

“Mira, en la Tesorería se cubre de lunes a martes, se reciben documentación y al viernes se paga absolutamente todo”, puntualizó.

De esta forma, a pesar de la disponibilidad de recursos señalada por Tesorería y al mecanismo de reembolso, la dirigencia sindical advirtió que la manifestación continuará hasta que se resuelvan las recetas pendientes y se definan fechas para las cirugías y procedimientos, al considerar insuficientes los compromisos asumidos hasta ahora por las autoridades municipales.