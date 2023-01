$!Defienden extranjeros que Mazatlán es seguro; realizan caminata por el Centro Histórico

“Por los eventos de ayer sí se asustaron un poquito, obviamente ese tipo de cosas no pasan en ‘el otro lado’, eso pasa en las escuelas y así, pero que pase ese tipo de violencia que pasó ayer no, y pues se asustaron mucho, por eso estamos aquí, de pie, afuera, para mostrar la confianza que tenemos en Mazatlán, que nos sentimos seguros, no dejar que esta violencia nos asuste, que no nos vamos a doblar por estas amenazas”, expresó.

Morgan Sharp calificó de manera excelente la caminata que tuvieron con el presidente, quien recorrió diferentes establecimientos de artesanías, restaurantes y galerías.