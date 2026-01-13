Defienden INAH y locatarios respetar instalaciones del Mercado Pino Suárez

Defienden INAH y locatarios la dignificación y respeto a la arquitectura del mercado con la instalación de medidores en el interior.

Tras reunirse los involucrados acordaron pedir por escrito se modifique el proyecto de rehabilitación eléctrica de la CFE que generó la colocación de una estructura para medidores y tres transformadores eléctricos frente al mercado sin el permiso oficial.

Servando Rojo Quintero, delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia, centro Mazatlán, explicó a su salida del encuentro que tuvo con representantes de diversas instancias del Gobierno estatal, municipal y de la Unión de locatarios que el polígono del Mercado Municipal Pino Suárez debe ser dignificado y cumplirse los lineamientos de respeto a la arquitectura histórica, y que ya le urge por seguridad y funcionalidad.

Pese a que no asistió el superintendente de la Comisión Federal de Electricidad ni la Alcaldesa Estrella Palacios, Rojo Quintero, anticipó que mediante una minuta le presentarán la propuesta acordada a la paraestatal para tratar de unificar el proyecto, que desde que inició lleva un 30 por ciento de avance y que debe acelerar su continuación, siempre y cuando sea registrado.

Roberto Vega Niebla, presidente de la Unión de Locatarios del Mercado, sostuvo que lo mejor que puede ocurrir es que lleguen a un acuerdo para que el proyecto de rehabilitación continúe y que las estructuras colocadas en la banqueta frente al mercado se pueda negociar sean retiradas con la Comisión Federal de Electricidad, priorizando sea registrada la propuesta integral ante la ventanilla única del INAH para su autorización.