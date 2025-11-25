$!Definen cierre de vialidades para la celebración del Gran Maratón Pacífico este fin de semana

Tal y como es costumbre en cada edición, se llevó a cabo la presentación y anunció del cierre de vialidades que tendrá la ciudad durante la celebración del Gran Maratón Pacífico Mazatlán 2025 los días 29 y 30 de noviembre, donde la movilidad de las avenidas principales del puerto se verá modificada. En una conferencia previa, organizadores del evento y diferentes cuerpos de vigilancia y resguardo, dieron a conocer detalles de las rutas para los 21 y 42 kilómetros del evento, los cuales contarán con 6 mil participantes, recibirá 30 mil visitantes y estará dejando una derrama económica de 160 millones de pesos. Sergio Aguilar, coordinador de Emoción Deportiva, que se encarga de la logística, informó que será el jueves a las 10:00 horas cuando inicie el montaje de stands para la Expo del Maratón Pacífico, mientras que el viernes tendrá su inauguración oficial con staff, patrocinadores y comité organizador. Para el sábado, el cierre total de la avenida Leonismo Internacional en ambos sentidos será a las 15:00 horas; sin embargo, tras los trabajos de montaje y colocación de señalamientos de rutas 10 y 5 kilómetros, las avenidas Reforma; Del Mar desde calle Isla Lobos hasta Calle Ibis, y Rafael Buelna también verán un cierra total desde las 16:00 horas.

Las acciones del Gran Maratón Pacífico arrancarán a las 17:00 horas con el disparo de salida de las categorías silla de ruedas, débiles visuales, ciegos y muletas 10K; mientras que la reapertura de las rutas se estará dando paulatinamente entre las 18:30 y 19:30 horas. El tradicional Show de Luces se dará tras finalizar el duelo entre Venados y Tomateros en el Teodoro Mariscal. Ya para el domingo, el cierre total de vialidades en las avenidas Leonismo Internacional, desde Reforma hasta Glorieta Venados, Reforma, Insurgentes, Del Mar hasta Rafael Buelna, desde Francisco Solís hasta Camarón Sábalo y hasta Paseo del Atlántico será desde las 5:00 horas. En tanto, a las 5:30 horas se dará el cierre total por parte de Tránsito a Avenida la Marina, Sábalo Cerritos hasta Glorieta y calle Copala; mientras que a las 6:00 horas se hará lo mismo en Paseo Claussen desde Monumento al Pescador hasta Escudo Mazatlán en Olas Altas.

Se espera que las rutas antes mencionadas queden liberadas entre las 9:30 y 12:00 horas. A la presentación del cierre de vialidades asistieron Óscar Ernesto García de la Unidad de Vialidad y Transporte; José Francisco Cruz Ramos, representante de Seguridad Pública Municipal; Capitán de Corbeta, Eugilio Mateo Toledo de la Cuarta Zona Naval; Alfonso Reséndiz Memije, de Industria de Reuniones de Sectur; René Ali Zamudio, de Sedectur; el Comandante de Bomberos de Mazatlán, Saúl Robles; Sergio Aguilar, de Emoción Deportiva, y Paul Luque Willey, director de Espectáculos Costa del Pacífico.