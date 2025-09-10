$!Definen inicio de capturas de camarón a partir del 19 de septiembre

Con más de cuatro horas de negociaciones, los dirigentes pesqueros rechazaron negociar las fechas oficiales para levantar la veda para aguas marinas de jurisdicción federal del océano Pacífico por darle más tiempo al camarón a que crezca.

Las capturas de camarón en el litoral del Pacífico mexicano iniciarán el 19 de septiembre en sistemas estuarinos y lagunarios, para el 29 de septiembre en altamar y 14 de octubre en el Golfo de California.

El Instituto Mexicano de Investigación Pesquera y Acuícola recomendó sus fechas basadas en los resultados de los estudios realizados de distribución, abundancia, crecimiento y migración para levantar la veda del camarón en el pacífico mexicano, pero que fue rechazada por algunos dirigentes de pesquerías.

De las fechas para levantar la pesca del camarón oficiales, propuestas por el IMIPAS ante los líderes pesqueros, eran a partir del 21 de septiembre para los sistemas lagunarios y estuarinos de Sonora, Sinaloa, Nayarit y el sistema lagunar de Bahía Magdalena de Baja California Sur y se las recorrieron al 19 de septiembre.

Para aguas marinas del Pacífico mexicano les propusieron el 28 y les dieron un día más, exceptuando el Alto Golfo de California para el 14 de octubre en aguas marinas.

Adelantaron que será el 3 de marzo del 2026 cuando concluya la temporada de capturas en la reunión privada del comité nacional de vedas.