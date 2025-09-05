Definirán hasta el 10 de septiembre inicio de capturas del camarón en el Pacífico mexicano

El comité de Manejo de Ordenamiento de la Pesquería del Camarón del Océano Pacífico del 2025 ha sido convocado para reunirse el miércoles 10 de septiembre, dónde seguramente se presentarán los resultados técnicos del muestreo, tanto del estado, tamaños y volumen que guarda la especie, así como las zonas, y en torno a ello definir las fechas idóneas para levantar la veda para las zonas estuarinas, bahías y de altamar en el pacífico mexicano y el resto del país.

La información anterior, trascendió ante la convocatoria hecha por la Conapesca para quienes integran el comité de Manejo de Ordenamiento de la Pesquería del Camarón del Océano Pacífico del 2025.

El comité lo encabeza el comisionado nacional de Pesca y Acuacultura, Rigoberto Salgado Vázquez, el Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables (IMIPAS) y organismos del sector social y privado de productores pesqueros de Sinaloa, Sonora, Baja California Sur y Nayarit.

La pesquería del camarón es considerada una de las principales en esta región del pacífico mexicano porque genera arriba de los 9 mil millones de pesos anuales en derrama económica, más del 62 por ciento del valor total del sector, tan solo en Sinaloa.

Mientras tanto, en los muelles pesqueros del Bonfil, continúan los trabajos de reparaciones de la flota camaronera que desde Mazatlán opera cada temporada de capturas del camarón, a dónde ya fueron avisados que el comisionado nacional les visitará para saludarles y conocer dónde atraca la mayor flota camaronera de Latinoamérica.

Desde el 3 de abril de 2025 está detenida la pesca del camarón para darle espacio en su recuperación y reproducción, sin embargo cuando se acerca septiembre, el sector productivo en conjunto, los patrones de barcos y pescadores cuentan los días y las horas para que el Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables (IMIPAS) que monitorea la pesca de camarón a través de muestreos biológicos para evaluar la salud de las poblaciones presente los resultados y determinar el inicio de las vedas de pesca.

El monitoreo se realiza para la pesca de captura y para acuicultura, y la información que recaba el IMIPAS es crucial para emitir recomendaciones técnicas sobre cuándo iniciar la temporada de pesca, asegurando así una pesca más sostenible.