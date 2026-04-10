$!Degustan más de 5 mil personas el tradicional marlin al chipotle del Motoclub Olas Altas

En un ambiente de compañerismo, fiesta y hermandad motorizada, más de 5 mil bikers de todo el País degustaron de un marlin al chipotle en la tradicional comida de bienvenida del Motoclub Olas Altas, la busca consentir y fraternizar con todos las participantes de la Semana de la Moto 2026. Con música de rock en vivo, bebidas heladas y caravanas en todo momento, los motociclistas convirtieron al Paseo Olas Altas en un gran salón para hacer amigos y al mismo tiempo probar los 800 kilos de marlin y 250 kilos de frijoles puercos que los compañeros mazatlecos prepararon para ellos.







A pesar de las largas horas de preparación por parte del chef de Motoclub Olas Altas, Óscar Vega y las voluntarias del Instituto Madeline, la espera valió la pena al reunir largas filas para probar el estofado, mismo que también contó con apio, cebollas, aceitunas, zanahoria, ajo, aceite de oliva y vino blanco. El propio chef explicó que esta receta ha sido todo un éxito a lo largo de 32 años que se lleva realizando esta fiesta de bienvenida para todos los bikers de la Semana de la Moto.







Y aunque suele tardar hasta dos días en su preparación, los 22 miembros del motoclub siempre ayudan a que salga excelente. El corte de listón a la bienvenida fue encabezado por el presidente del Motoclub Olas Altas, Daniel David Lorenzo, quien estuvo acompañado por el titular de Sedectur, Alí René Zamudio. El líder de los bikers indicó que a pesar de los problemas de inseguridad en el Estado, el evento sigue teniendo buena respuesta de asistentes nacionales.







“A pesar de la situación por la que hemos pasado, hubo una muy buena respuesta; nosotros siempre hemos resaltado que estos detalles negativos pasan en todos lados y gracias a Dios aquí está la respuesta de la gente, entonces esperamos que se diviertan en la fiesta número 32, tendremos la comida, tenemos los souvenirs y música y mucho ambiente biker”, dijo David Lorenzo. ”Existe el mismo ambiente siempre, es una fiesta biker 100 por ciento sin fines de lucro, es hecha para todos los que nos visitan en la Semana Internacional de la Moto, y se trata darles un poquito de lo que nos dan cuando vamos a otro lado. No les cobramos nada, la comida sea hasta donde alcance, las camisas, souvenirs, ambiente biker al 100”.





