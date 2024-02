En su participación, el director del Instituto Municipal de Cultura y Arte de Mazatlán, Raúl Rico González, dijo que se tiene la fortuna de que el Carnaval sea un evento que funciona como un equilibrio social, el reunirse y convocar a todos a la calle y convivir no es algo fácil y ahora salieron, salieron las familias y disfrutaron juntos los eventos.

Agregó que incluso las confrontaciones o riñas fuertes que antes se daban hoy en este Carnaval y en el anterior no sucedieron, fueron casos muy pequeños que rápidamente fueron controlados, yo sí quiero destacar esa coordinación con las corporaciones ha funcionado, ha dado resultados porque cada quien establece su perímetro, se responsabiliza de su área y los resultados han sido excelentes en materia de seguridad.

“Se rompieron récords Alcalde, por ejemplo, en Olas Altas tenemos 12 mil personas más que el año pasado que había sido el más alto en toda la historia, entonces eso nos dice que los 135 mil con boleto, más el otro cálculo que hace de unos 15 mil en los alrededores, pues no es poca cosa, es realmente una participación de la ciudad, las coronaciones tuvieron alrededor de 14 mil, 15 mil personas por cada una”, continuó Rico González, entre otros puntos en los que mencionó que la derrama económica fue de aproximadamente 1 mil 200 millones de pesos.

“Me da mucho gusto que sea un Carnaval blanco, no se dice fácil, realmente aquí a quien hay que felicitar además de las autoridades es a la ciudadanía, la ciudadanía se comportó a la altura no solamente se divirtió sino que supo coexistir, llevarla en paz, llenar los espacios con orden y eso me da mucho gusto, es un triunfo de los mazatlecos”.

Cifras de asistencia

Mientras que el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Jaime Othoniel Barrón Valdez, informó que a estas fiestas asistieron 992 mil 842 personas.

“La afluencia de personas en el desfile (en total en los dos desfiles) fue aproximadamente 750 mil personas, en Olas Altas 165 mil 142, en el Estadio teodoro Mariscal fueron 54 mil 700 y en la Plazuela Machado 23 mil, dando un total de asistencia de 992 mil 842 personas”, expuso Barrón Valdez.