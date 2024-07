MAZATLÁN._ La Comisión Federal de Electricidad dejó sin servicio de energía eléctrica a cerca de 90 familias de un sector de la Invasión San Antonio durante la presente semana porque no habían contratado ni tomas colectivas y la tomaban directamente de los cables de dicha paraestatal sin pagar, pero el Ayuntamiento busca con la CFE un presupuesto para que les brinden ese servicio por medio de una toma colectiva, dijo el Alcalde Édgar González Zataráin.

Dio a conocer que el viernes se reunió con un abogado de los dueños del terreno, porque los propietarios no se presentaron y le quieren vender a quienes invadieron el metro cuadrado en mil pesos, lo que es algo inhumano, los dueños quieren que se introduzcan los servicios, pero si así se hace van a querer vender el metro cuadrado en 3 mil pesos el metro, por lo que se pide al dueño comprometerse a mantener un precio estable para las familias.

“Nosotros nos comprometemos con el tema de servicios, pero tienes que donar la calle, ya hay una parte que se donó, entonces podemos meter los servicios, pero siempre y cuando nos garanticen que a la familia no les vas a incrementar el precio y no los vas a sacar porque han sacado a mucha gente que no les puede pagar, porque han sacado a mucha gente y meten a nuevos, desalojan y meten a nuevos y es el cuento de nunca acabar, entonces lo que estamos haciendo es engordarle al dueño ese lugar y el que está haciendo el gran negocio es el dueño”, continuó.

“Entonces hay que ser cuidadosos de eso, a veces usan a la gente, las mandan por delante, Comisión les desconectó porque se estaban robando la energía desde hace como 6 años, estaban conectados, se les invitó a que pusieran tomas colectivas, no lo han hecho, Comisión te da tomas colectivas sin problema, muchas invasiones la tienen, pero en tomas colectivas tienes que pagar y bueno, conectado no pagas nada y entonces la gente agarra la comodidad de no pagar nada y cuando les quitas pues de enojan, pero ellos saben, tienen que ser conscientes que si no lo hacen así por la vía legal pues nunca van a estar legal”.

Agregó que lo único que están provocando esas personas es que ni ellas mismas resuelvan su certeza jurídica y al dueño le conviene que estén así, por lo que junto con el director de Bienestar Social y la directora de Vivienda se reunieron con un abogado que mandaron los dueños y le hicieron una propuesta así como se hizo con los De Cima en un polígono de las colonias Azteca, Francisco I. Madero, entre otras, que se medió un precio de 300 pesos el metro cuadrado, porque también pedían mil pesos por metro cuadrado y se firmaron los convenios y ahí van las cosas bien.

“Pero acá si no le entramos con ese tema le vamos a dejar un problemón a la familia y al rato las mismas familias desplazadas que las saquen de ahí van a venir a exigirnos y a decirnos nos sacaron y los servicios que tramitamos ahí se quedaron, entonces yo creo que hay que ser cuidadosos”, reiteró.

Recordó que en Presas del Valle se regularizó, se introdujeron los servicios básicos, el Ayuntamiento los está financiando, el de energía eléctrica anda en cerca de 10 millones de pesos la introducción del mismo, después viene el drenaje y el agua, se hizo la regularización con la Colonia 13 de Septiembre, con la Buenos Aires y hasta pavimento se metió en la calle principal.

“Ese es el beneficio que se obtiene cuando se regularizan, nosotros no nos volteamos para otro lado siempre y cuando las cosas se quieran hacer bien”, continuó.

En el caso de la Invasión san Antonio, los vecinos ya se acercaron a la Dirección de Bienestar y Desarrollo Social a hacer los trámites de la toma colectiva, ya se mandaron los oficios a la CFE para solicitar el presupuesto, el tema va avanzando, mientras tanto ya se le dijo a los vecinos que vayan juntando, organizándose y cuando se tenga el presupuesto se inicie la obra.

“Son más de 120 familias las que tienen (este problema)”, expresó personal de dicha Dirección de Bienestar en mención.

El Alcalde añadió que en dicha Invasión viven más de mil familias, unas ya tienen energía, otras se la siguen robando.

“Ese es un polígono muy amplio, hay más de mil familias, algunas ya tienen energía, otras se la siguen robando y otras ya tienen tomas colectivas y otras ya tienen regularizado, van por etapas, esta etapa de la que habla Néstor (Barraza) obviamente va entrar a regularización, se les llamó, toda la vida se les ha llamado y voy a decir la verdad, este tema lo provocaron el en pasado desde Bienestar Social porque les (decían) conéctense, sí, sí (conéctense), pero no les ayudaban a hacer los trámites, ser complacientes no ayuda, lo que ayuda es que los orientes y le pongas recurso, los orientes y les digas cómo, pero si tú les dices haber no saquen tomas colectivas, ustedes sigan conectados del alumbrado público o de la Comisión Federal de Electricidad pues algún día les va a caer el chahuistle”, reiteró.

“Entonces ese es el asunto que tenemos que ir orientando a la gente y se hicieron mucho daño desde el pasado en Bienestar Social, fomentaban las invasiones y no solamente las fomentaban, yo recuerdo cuando estaba de Secretario (del Ayuntamiento) le decía al director: oye, están conectados en tal invasión del alumbrado público, está tronando todo el alumbrado público, ) y me decía (déjalo), así hay que dejarlo, algún día se van a regularizar, no es así, no podemos estar fomentando eso”.

Subrayó que el mejor legado que se le puede dejar a la gente es que se le regularice el predio donde vive como ocurrió en Presas del valle donde las personas están muy contentas, pues se les resuelve un problema de por vida.

El Alcalde dijo que aunque las viviendas donde se cortó la luz desde hace unos cuatro días son como 120, no todas las familias viven ahí porque algunas se salieron.

“Son como 120 porque algunas se salieron, porque también hay que ser sinceros, algunos tienen doble casa, van y están allá y luego se mueven, son unas 80,, 90 familias (las que están sin el servicio de energía eléctrica por el corte de la CFE)”, precisó González Zataráin.