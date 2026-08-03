$!Deja dos personas lesionadas y cinco vehículos dañados derrumbe de rocas a un costado del Faro de Mazatlán

Dos personas lesionadas y cinco vehículos dañados dejó el derrumbe de rocas grandes a un costado del Cerro del Crestón o Faro, en Mazatlán, la mañana de este lunes.

El percance se registró cerca de las 11:00 horas en el acceso hacia la zona de escolleras, pocos metros adelante del acceso al Faro.

Tras el accidente, 150 personas fueron evacuadas de este centro de interés turístico.