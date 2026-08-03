Mazatlán
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Accidente

Deja dos personas lesionadas y cinco vehículos dañados derrumbe de rocas a un costado del Faro de Mazatlán

Las personas lesionadas, que estaban a bordo de un auto Sentra, fueron trasladadas a un hospital
Belizario Reyes |
03/08/2026 12:06
03/08/2026 12:06

Dos personas lesionadas y cinco vehículos dañados dejó el derrumbe de rocas grandes a un costado del Cerro del Crestón o Faro, en Mazatlán, la mañana de este lunes.

El percance se registró cerca de las 11:00 horas en el acceso hacia la zona de escolleras, pocos metros adelante del acceso al Faro.

Tras el accidente, 150 personas fueron evacuadas de este centro de interés turístico.

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Las grandes rocas aplastaron al menos tres vehículos y dañaron con el golpe a dos más.

Las personas lesionadas se encontraban a bordo de un auto Sentra blanco y fueron trasladadas en ambulancias a un hospital.

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Al lugar llegaron elementos de diferentes instituciones de seguridad como Protección Civil, Ejército Mexicano y socorrista de la Cruz Roja Mexicana.

Las grandes rocas son movidas por maquinaria pesada para destapar los vehículos sepultados.

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Al menos tres autos quedaron totalmente aplastados por las enormes rocas.

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