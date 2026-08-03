$!Deja dos personas lesionadas y cinco vehículos dañados derrumbe de rocas a un costado del Faro de Mazatlán

Dos personas lesionadas y cinco vehículos dañados dejó el derrumbe de rocas grandes a un costado del Cerro del Crestón o Faro, en Mazatlán, la mañana de este lunes.
El percance se registró cerca de las 11:00 horas en el acceso hacia la zona de escolleras, pocos metros adelante del acceso al Faro.
Tras el accidente, 150 personas fueron evacuadas de este centro de interés turístico.
Las grandes rocas aplastaron al menos tres vehículos y dañaron con el golpe a dos más.
Las personas lesionadas se encontraban a bordo de un auto Sentra blanco y fueron trasladadas en ambulancias a un hospital.
Al lugar llegaron elementos de diferentes instituciones de seguridad como Protección Civil, Ejército Mexicano y socorrista de la Cruz Roja Mexicana.
Las grandes rocas son movidas por maquinaria pesada para destapar los vehículos sepultados.
Al menos tres autos quedaron totalmente aplastados por las enormes rocas.