Deja Gobierno de ‘El Químico’ deudas por pagar por cerca de $268 millones: Tesorero

MAZATLÁN._ Durante la revisión que se hizo a las finanzas que dejó la anterior administración se ha detectado necesidad de recursos para cumplir algunos compromisos de pago, actualmente el adeudo del Ayuntamiento de Mazatlán es de cerca de 268 millones de pesos, dijo el Tesorero Municipal, Melesio Montoya Peinado.

El ex Alcalde Luis Guillermo “El Químico” Benítez Torres encabezó la anterior administración municipal y fue muy recurrente en decir en los eventos públicos y entrevistas que su Gobierno hacía obras sin endeudar al Municipio ni pedir prestado.

Agregó que si se cometieron o no irregularidades o actos de corrupción en el manejo de las finanzas en la anterior administración municipal corresponderá investigarlo a la Auditoría Superior del Estado, a la Fiscalía General del Estado y demás órganos de gobierno.

”Cuando recién hicimos el análisis estábamos sobre los 350 millones más o menos, pero derivado de la eficiencia (en recaudación de impuestos) venimos actualizando nuestro documento, todo lo estamos monitoreando al día o tenemos un flujo de efectivo cómo se va comportando el ingreso y el gasto y al día de hoy nuestras necesidades van disminuyendo derivado de esa eficiencia, estamos sobre 268 millones (de deuda de pago a proveedores, servicios, arrendamientos, entre otros)”, añadió Montoya Peinado.

En entrevista ante este diario sobre cómo dejó el estado financiero la anterior administración municipal encabezada por el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, Montoya Peinado dio a conocer que lo que se ha detectado ahorita es la necesidad de recursos.

“Lo que hemos detectado ahorita es la necesidad de recursos, ahorita no nos estamos abocando a investigar algunos actos ni nada, sino lo que hemos visto es que acorde al flujo de efectivo que hemos estado realizando con lo que vamos a percibir de impuestos al 31 de diciembre no nos alcanzaría para cubrir las necesidades actuales”, continuó.

”Entonces tenemos detectados hasta el 31 de diciembre de forma muy cercana algunos actos que nos desestabilizan un poco, pero ya tenemos detectadas todas las necesidades, entonces por eso la necesidad para salir abantes en todos estos temas y cubrir de forma adecuada con sueldos, aguinaldos y otros gastos recurrimos a solicitar 130 millones de pesos para poder cumplir adecuadamente”.

Precisó que también se tienen laudos derivados de juicios que se vienen presentando y que ya se les han notificado al Ayuntamiento de Mazatlán, por lo que se tienen que seguir cumpliendo con todos esos compromisos legales, además se tienen otros gastos recurrentes como el pago del servicio de teléfonos, Internet, los impuestos que tiene que pagar la Comuna, los seguros de vehículos, combustibles, algunos arrendamientos y proveedores.

”Entonces tenemos muchas necesidades, de todos estos temas estamos seleccionando cuáles son prioritarios para que el Municipio siga operando de manera eficiente, entre ellos tenemos el debido cumplimiento a lo que es el Contrato Colectivo de Trabajo, por eso es que estamos dando prioridad para que siga funcionando de manera adecuada el Municipio y le de rendimiento a la sociedad vía servicios, pues estamos aplicando la nómina y aguinaldos ahorita en estos momentos, esa es la prioridad principalmente”, reiteró en la entrevista.

Manifestó que partiendo de si se cubren las necesidades prioritarias y hay un excedente ahí es donde se van a empezar a cubrir otros pagos por ejemplo de adeudos a proveedores.

”Por ejemplo tenemos proveedores, no estamos eliminado esa obligación de pago que tenemos sino postergándola para empezar en enero, febrero con estos compromisos porque ahorita no tenemos para hacer frente, pero informo que nuestra Dirección de Egresos está manejando de manera eficiente, hemos estado trabajando de manera muy cercana con el Director de Ingresos para efecto de lograr esa eficiencia recaudatoria”, recalcó el Tesorero Municipal.

Dio a conocer que el Alcalde Édgar Augusto González Zataráin instruyó para que el Director de Ingresos trabajara para que si se tenía la meta de recaudación de 180 millones de pesos que se tenían para noviembre y diciembre del presente año se logre más, que se apliquen los mecanismos correspondientes para lograr esa eficiencia recaudatoria.

”Lo estamos logrando, ahorita al cierre de noviembre tenemos sobre 145 millones, entonces no dudo en rebasar ese tope, entonces derivado de esa eficiencia considero que sí parcialmente podríamos cubrir compromisos con algunos proveedores”, continuó.

También expresó que ahorita está haciendo lo propio tanto la Auditoría Superior del Estado, es la que audita como es costumbre y ella será la que observará la actuación del funcionario de la Tesorería Municipal.

”Ahorita mi preocupación es enfocarme a cubrir las necesidades del Municipio y lograr una eficiencia recaudatoria que nos lleve a cumplir con estos compromisos, aunado de posibles beneficios para el 2023”, recalcó tras pregunta expresa de qué se hará para detectar posibles irregularidades o actos de corrupción en la administración anterior.

”Ahorita créame que no me estoy abocando (a eso) porque hay necesidades mucho más fuertes que abocarme a esos temas que le pueden llegar a corresponder a la misma ASE, a la Fiscalía (General del Estado) y demás órganos de gobierno, ahorita no es mi prioridad sino es atender todos los requerimientos que se van presentando al día con día y a la vez se está trabajando sobre nuestros presupuestos de Ingresos y Egresos para el 2023, o sea, tenemos temas para estar muy ocupados en estos días”.

El Tesorero Municipal también invitó a la ciudadanía a que aprovechen que se está hasta el 6 de diciembre con la condonación al 100 por ciento de multas y recargos principalmente en Predial, pues hay otros impuestos como el relativo a la basura, de taxis, entre otros.

A partir del 7 de diciembre de tendrá el 50 por ciento de descuentos en multas y recargos en esos impuestos.

”Transmitirle que tenga confianza a este Gobierno de que los ingresos que estamos percibiendo van a ser palpables, considero que ya lo están viendo, ya lo están sintiendo y vamos por más”, reiteró Montoya Peinado.