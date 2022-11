$!Deja Gobierno de ‘El Químico’ millonarios adeudos con constructuras; no hay dinero para terminar la rehabilitación de la Emilio Barragán

MAZATLÁN._ El Ayuntamiento de Mazatlán tiene adeudos de varios millones de pesos con constructoras y no cuenta con los recursos para concluir la rehabilitación de toda la Avenida Emilio Barragán, reconoció el Alcalde Édgar González Zataráin.

”Son tres constructoras las que están ahí y les digo (a quienes las encabezan); oyes por qué vas tan lento, es que no nos han dado recursos, dicen, tiene tanto tiempo que no, bueno, es parte de los adeudos, el problema de esas obras es que se iniciaron sin tener un sustento financiero”, añadió González Zataráin en conferencia de prensa la mañana de este viernes.

”Se está haciendo con recursos propios (del Ayuntamiento) y el recurso propio la parte del drenaje y agua sí se hizo bien, pero todo lo demás es con recurso propio y el problema es que no hay suficiencia de recurso, por esa razón nosotros estamos en plática ahorita con las constructoras de ver la manera en que lo que ya abrieron concluyan esa etapa y no abrir el otro cuerpo hasta no resolver el tema financiero”.

Fue el pasado 18 de junio cuando el Gobernador del estado, Rubén Rocha Moya y el entonces Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, encabezaron el banderazo de inicio de la rehabilitación de esta avenida como parte de la continuación de la remodelación de la Avenida Gabriel Leyva.

Se trata de una obra de 2 mil 303 metros lineales que va de la Avenida Gutiérrez Nájera a la calle Francisco Villa, precisó en su momento en director de Obras Públicas Municipales, Luis Gerardo Núñez Gutiérrez, luego de que ese mismo día arrancó la ampliación de un tramo de la Avenida Santa Rosa, hasta salir cerca del estadio de futbol Kraken, que está a cargo del Gobierno del Estado.

”Esta obra comprende de lo que es la Avenida Gutiérrez Nájera a lo que es la calle Francisco Villa y el costo de la obra es de 88 millones 193 mil pesos lo que es agua y drenaje y pavimentación, todo”, añadió en ese entonces Núñez Gutiérrez.

Al respecto el ahora Presidente Municipal sustituto dijo este 11 de noviembre que se realiza una revisión completa del tema financiero y en su momento se dará a conocer un corte de caja de cómo se recibe la administración municipal en el tema financiero para informar qué es lo que se recibió y los adeudos que se tienen.

Reiteró que el Gobierno del Estado realiza con sus recursos la ampliación de la Avenida Santa Rosa y el Ayuntamiento efectúa la rehabilitación de la Avenida Emilio Barragán con sus recursos. ”Es decir, el 100 por ciento del recurso de la Santa Rosa el Estado y el 100 por ciento el recurso de acá (de la Avenida Emilio Barragán) del Municipio, pero están separados, no tiene nada que ver la mezcla de recursos”, continuó González Zataráin a pregunta expresa.

Recalcó que está el personal jurídico revisando este tema y concensaba con los representantes de las constructoras acortar el contrato, es decir, que nada más terminen los trabajos en el sentido de norte a sur y no abran el otro cuerpo de la avenida, el de sur a norte hasta que se tenga suficiencia presupuestal.

”Lo que yo concensaba con las constructoras era de acortar el contrato, es decir, déjalo con un sólo cuerpo, es decir, de un lado nada más de los carriles, termina ahí, no abras los otros hasta que no tengamos suficiencia presupuestal, para qué, para que no tengas entrampado ahí los dos carriles bloqueando y si no tienes recursos para qué te metes en algo que no vas a poder sacar adelante”, precisó.

”Cierra ahorita lo que tienes que cerrar y no abras lo otro hasta que no revisemos eso, ...la constructora tiene muy claro que no va a tocar el otro cuerpo, porque yo les dije yo no me hago responsable de pagar eso si ustedes abren ahí, si ustedes abren eso, pero no lo van a hacer”. Dijo que lo que se hará es buscar cómo se saca un pago a las constructoras para que concluyan el cuerpo donde ya se instaló la red de agua y drenaje y se está pavimentando, que concluiría en unas tres semanas más, y el otro cuerpo se iniciará hasta que se tengan recursos para ello, posiblemente en el presupuesto de egresos del próximo año, mientras tanto se le realizarían trabajos de bacheo.

”(Para iniciar el otro cuerpo tendrían que) esperar el presupuesto del próximo año y si alcanza bien, la verdad es no está en mal estado, o sea, ...ahí lo que tienes que hacer es reencarpetar, pues en una oportunidad de recursos que se tenga lo haríamos, la parte más cara ya está acá (en el sentido que está por terminarse de rehabilitar)”, reiteró el Alcalde.