Deja su cargo el delegado de Vialidad en Mazatlán tras intento de destitución cuando estaba de vacaciones

MAZATLÁN._ El ex Diputado local por el Partido del Trabajo, Mario González Sánchez, dejó el cargo de delegado de Vialidad y Transportes del Gobierno del Estado en Mazatlán luego de que la tarde del viernes trataron de sustituirlo tan sólo tres horas después de salir de vacaciones.

La mañana de este fin de semana agregó que este sábado acudió a solicitar audiencia con el Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, que es quien lo nombró en dicho cargo y si el mandatario estatal le confirma este cese lo aceptará.

“Al día de hoy no he sido notificado de nada, a las 6;00 de la tarde (del viernes) me llamaron para presentarme supuestamente un cambio, pero a mí no me han notificado nada, de hecho me pagaron mis vacaciones, estaba yo de vacaciones y nadie me comentó nada, nadie me dijo nada, me habla Rubén Medina, subdirector de Vialidad que me presentara en las 6;00 de la tarde”, expresó González Sánchez en entrevista este fin de semana.

“Le dije perdóname, pero yo ya estoy fuera, ya estoy de vacaciones, que querían presentar a una persona para que tomara posesión (como nuevo delegado de la Dirección de Vialidad y Transportes del Gobierno del Estado en Mazatlán), le dije amigo usted no me dio mi encargo, me lo dio el señor Gobernador pues yo voy a hablar con el señor Gobernador, estoy en Culiacán ahorita esperando la oportunidad de que se me reciba y si es así (de que se confirme el cambio) darle las gracias, en ningún momento estoy negando de que pueda haber un cambio, lo que sí son las formas”.

Cerca de las 17:00 horas de este sábado confirmó que fue a dar las gracias por el tiempo que ocupó este cargo, que sabe que es un puesto político y a quien le corresponde darlo es al Secretario General de Gobierno.

“Hay un diálogo para otro cargo”, dio a conocer González Sánchez, pero dijo no saber cuál es y eso lo verá hasta después de que se terminen sus vacaciones que apenas comenzó la tarde de este viernes 15 de julio.

La mañana de este sábado añadió que su trabajo ha sido transparente y su dignidad como delegado que demostró resultados con los operativos en contra del Ruido Excesivo, entre otros, posiblemente molestó a alguien que no le gusta el orden y hay que entenderlo, sabe que en un momento dado pueden darse cambios.

“No tomaron posesión (a un nuevo delegado de Vialidad) porque yo no firmé nada y no se ha entregado la posesión, ¿y puede haber una solicitud de cambio?, no tengo idea hasta que no hable yo con el señor Gobernador a darle las gracias y él me dé una indicación en ese instante yo les informaría y daría las gracias a todos por el gran apoyo que se me ha brindado y también por haberme permitido el señor Gobernador trabajar con él”, reiteró.

“Porque para mí fue un honor y es un honor trabajar con el señor Gobernador Rubén Rocha Moya, soy un hombre respetuoso de tiempos”.

Consideró que esta situación posiblemente se deba a los señalamientos que hizo de que en Mazatlán se estaban realizando operativos por parte de personal de la Dirección de Vialidad provenientes de Culiacán y de los que a él no le informaban y el actuar de dicho personal provocó molestias entre conductores de unidades del servicio público y turistas, así como por los malos vicios en esa dependencia que no se han podido cambiar.

“En lo particular me siento muy feliz porque para haber movido a un aparato tan grande y de esa manera manejar una junta para poderme remover de esa manera tan exabrupto y de una manera ilegal en su totalidad porque a mi me notificaron que me presentara primero para recibir un cargo, me lo notificó el Secretario General de Gobierno, por ordenamiento de nuestro señor Gobernador”, recordó sobre su nombramiento.

“Igual hubiera sido, me hubieran mandado llamar o me hubieran hecho una llamada y me hubieran dicho oye Mario ya llegó el momento de que te vas a otro encargo o entregas ahí, yo lo hubiera hecho con todo gusto, no tengo empacho por quedarme, no, sé lo que soy, sé lo que hago y sigo siendo político, la política es parte de cambios que tiene que darse”.

Enfatizó que ni el director de Vialidad ni algún otro funcionario le dio la cara, nada más le mandaron a un subdirector que está debajo de la escala jerárquica suya, por lo que no le puede recibir a una persona que está jerárquicamente debajo de él.

“No se ha entregado nada hasta el día de hoy, los rumores fueron reales, se presentaron el día de ayer, yo sentí como un golpe de estado, pero es parte de la política y hay que reírse, hay que divertirse, no pasa nada”, reiteró González Sánchez, quien es capitán de lo que fue la antes Policía Federal de Caminos.