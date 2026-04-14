$!Deja temporada vacacional bajas ventas en el Mercado Pino Suárez de Mazatlán

Un balance poco favorable para comerciantes y locatarios del mercado José María Pinos Suárez fue el que dejó el periodo vacacional de semana Santa y semana de Pascua en Mazatlán, al registrarse, una afluencia de visitantes considerablemente menor a la que se tenía contemplada.
Así le informó el presidente de la Unión de Locatarios de este mercado, Roberto Vega Niebla, el cual señaló que a diferencia de años anteriores, cuando estos periodos representaban uno de los picos más importantes de actividad comercial en este 2026, el mercado no logró captar es un futuro turístico habitual, lo cual se tradujo en bajas ventas para la mayoría de los locatarios.
“Desafortunadamente fue una temporada muy baja, no esperábamos esta falta de afluencia en el mercado. Normalmente en estas fechas el mercado es muy visitado, pero ahora el flujo fue muy por debajo de otros años”, dijo.
“No hubo tanta gente, la afluencia fue muy limitada en comparación con temporadas anteriores”, añadió.
Vega Niebla atribuyó este comportamiento, principalmente a la disminución del turismo carretero, el cual históricamente ha sido principal motor de visitantes hacia el puerto representando cerca del 80 por ciento del total de turistas que optan por el destino en este periodo vacacional.
En este sentido, comentó que la menor presencia de viajeros que arriban por esta vía ha impactado de manera directa al mercado, debido a que son estos visitantes, quienes suelen recorrer el centro de la ciudad y consumir en restaurantes locales, así como realizar compras tanto de alimentos como de recuerdos.
“Seguramente esto se debe a la falta de turismo carretero, que es el que más nos visita. El 80 por ciento del turismo que llega a Mazatlán lo hace por carretera, y eso nos ha afectado directamente al mercado”, declaró.
El dirigente destacó que el sector más afectado ha sido el de ropa y artesanías, al tratarse de productos estrechamente ligados al turismo, sin embargo, advirtió que la afectación no se limita a un solo giro, sino que se genera un efecto dominó que alcanza prácticamente a todos los comerciantes del mercado.
Asimismo, mencionó que los negocios de comida ubicados en la parte superior del mercado, también se han visto resentidos ante la baja afluencia de tu vistas al registrar un bajo número de comensales.
“El giro de ropa y artesanías es el que ha resultado más golpeado. Los compañeros que venden recuerdos y artesanías han resentido más la baja, al final es un efecto dominó, porque también los restaurantes y negocios de alimentos se ven afectados”, comentó.
Por otro lado, Vega Niebla, comentó que los establecimientos dedicados a la venta de productos de la canasta básica, como los son carnicerías, pescaderías, fruterías y cremerías, también han visto reducidas sus ventas, destacando que, en temporadas vacacionales, es común que turistas que se hospedan en departamentos o casas en renta, acuden al mercado para abastecerse durante su sustancia, dinámica, que este año fue mucho menor.
“Todos nos hemos visto afectados de alguna u otra manera, pues también las carnicerías, pescaderías y fruterías han tenido menos ventas”, señaló.
“Antes venían turistas que se hospedaban en rentas vacacionales y hacían su despensa aquí, pero todo eso ahora ha disminuido”, añadió.
Finalmente, el líder de los locatarios reconoció que el contexto de seguridad que se vive en la entidad ha influido en la decisión de muchos visitantes de no trasladarse por carretera, lo que termina por reflejarse en la actividad económica local, pero a pesar de ello, mencionó que los comerciantes han mantenido sus operaciones y continúan ofreciendo sus productos y servicios con normalidad.