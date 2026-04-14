$!Deja temporada vacacional bajas ventas en el Mercado Pino Suárez de Mazatlán

Un balance poco favorable para comerciantes y locatarios del mercado José María Pinos Suárez fue el que dejó el periodo vacacional de semana Santa y semana de Pascua en Mazatlán, al registrarse, una afluencia de visitantes considerablemente menor a la que se tenía contemplada.

Así le informó el presidente de la Unión de Locatarios de este mercado, Roberto Vega Niebla, el cual señaló que a diferencia de años anteriores, cuando estos periodos representaban uno de los picos más importantes de actividad comercial en este 2026, el mercado no logró captar es un futuro turístico habitual, lo cual se tradujo en bajas ventas para la mayoría de los locatarios.

“Desafortunadamente fue una temporada muy baja, no esperábamos esta falta de afluencia en el mercado. Normalmente en estas fechas el mercado es muy visitado, pero ahora el flujo fue muy por debajo de otros años”, dijo.

“No hubo tanta gente, la afluencia fue muy limitada en comparación con temporadas anteriores”, añadió.

Vega Niebla atribuyó este comportamiento, principalmente a la disminución del turismo carretero, el cual históricamente ha sido principal motor de visitantes hacia el puerto representando cerca del 80 por ciento del total de turistas que optan por el destino en este periodo vacacional.