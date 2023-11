Los escritos dejados en las paradas de camiones dicen lo siguiente:

”Las niñas y las mujeres no se tocan, no se violan, no se queman y no se matan.

”Es imposible no hablar de la deuda que tiene la humanidad para cerrarle el paso al permiso de dañar a las mujeres. A propósito de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y Niñas. 25 de Noviembre.