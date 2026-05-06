Dejan Escapadas Rurales en Mazatlán cerca de un millón de pesos en derrama económica: Sedectur

Cerca de un millón de pesos en derrama económica han dejado las cerca de ocho ediciones del programa Escapadas Rurales en diferentes comunidades del municipio de Mazatlán, dijo el Secretario de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca del Gobierno Municipal, Alí René Zamudio Garza.

“Este domingo pasado tuvimos a El Habal y a El Recodo, previo a ese tuvimos el de El Recreo y han estado trabajando muy bien, hemos tenido muy buena respuesta, en el último que hubo en El Recreo tuvimos el apoyo de la comunidad ciclista y fueron alrededor de 100 ciclistas que rodaron al Recreo para asistir al evento”, añadió.

“Tenemos estimado que va arriba de un millón de pesos en todos los eventos que hemos hecho que son alrededor de 8 Escapadas Rurales que hemos hecho hasta la fecha y han sido alrededor de 250 emprendedores los que se han visto beneficiados y comercios de las comunidades que hemos visitado”.

Con relación al pasado Tianguis Turístico de Acapulco dijo que se traían citas agendadas como Municipio de Mazatlán y se atendieron las mismas, además se acercaron personas, agentes de viajes y se tuvo la oportunidad de atenderlos, además se acompañó a la Secretaria de Turismo de Sinaloa en citas con Volaris y Viva Aerobus, entre otros, por lo que fue un evento con un resultado muy positivo para este destino turístico.

“La mayoría de nuestras citas eran con agentes de viajes y llevábamos alrededor de 40 citas agendadas y terminamos con alrededor de 50 citas con las que tuvimos directamente”.

También dijo que se tuvo un fin de semana largo muy positivo para Mazatlán con una ocupación hotelera del 94 por ciento de acuerdo con los sectores productivos que dependen de dicha actividad y dijeron que les había ido muy bien.

“De hecho fuera de cualquier evento como Carnaval o Semana Santa es el fin de semana que hemos tenido la ocupación más alta este que acaba de pasar”, expresó Zamudio Garza.