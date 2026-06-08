Dejan fuera de sesión extraordinaria de Cabildo de Mazatlán terreno de relleno sanitario

Ante una manifestación de vecinos en contra de que se construya el relleno sanitario en El Habal, se determinó que en la sesión extraordinaria de Cabildo programada para este lunes se bajará el punto de acuerdo en el que se pretendía votar la intención de compra de un predio en en esa comunidad para la edificación de dicho relleno.

“Lo que pasa es que la realidad no estamos seguros de que vaya a cumplir con los estudios, entonces lo que el día de hoy pretendíamos votar era una promesa de compraventa con la condición de que cumpliera los estudios y si no cumplía con los estudios quedaba sin efecto’”, dijo la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez en entrevista.

Agregó que se seguirán analizando las opciones de compra de terreno para la instalación del relleno sanitario en el municipio pues se requiere porque el basurón en el Ejido de Urías ya tiene 50 años de antigüedad.

Además, continuó, dicho basurón ya ha costado al Ayuntamiento de Mazatlán una multa de cerca de 52 millones de pesos al Sistema de Administración Tributaria por una determinación de una determinación del Juez Octavo de Distrito por una demanda colectiva.

La Presidenta Municipal también dio a conocer que el terreno que se pretendía votar este lunes en la sesión extraordinaria tiene un costo de 33.5 millones de pesos y en el Presupuesto de Egresos 2026 del Gobierno de Mazatlán se tienen aprobados 20 millones de pesos con los que se contemplaba dar enganches mensuales si el predio pasaba todos los estudios correspondientes.

Los otros 13 millones restantes se contempla que sean aprobados en el Presupuesto de Egresos del Gobierno de Mazatlán para el 2027, precisó Palacios Domínguez.