$!Dejaron Durango huyendo de la violencia y llegaron a Escuinapa, donde también han tenido que escapar

MAZATLÁN._ La violencia los obligó a emigrar desde una comunidad de Durango, encontrando un nuevo hogar en Escuinapa. Un hogar que era su paraíso, pese a las condiciones de precariedad. A un lado del Arroyo Buñigas, la comunidad tepehuana formó su comunidad, pero desde diciembre fueron desplazados por la violencia. Sus nombres no están en un padrón de desplazamiento forzado, quizá ni siquiera están considerados, pero si su vida era precaria en su comunidad El Tecomatillo, hoy subsistir se ha vuelto aún más difícil. Los niños no pueden ir a la escuela, una guía les es entregada bajo un árbol para que hagan las tareas y la secundaria que doña Lucia, la matriarca, formó, también permanece cerrada.







Ella, pese a que su edad es de 65 años, en estos últimos meses, lejos de su hogar, la mantiene en la tristeza, enferma, agobiada, sin ganas de volver a levantarse. “Cuando hubo los ‘chingazos’ nos venimos, porque ahí cortito nos pasaban las balas, mi yerno dijo ‘suegra vámonos porque está duro, porque ya desde el mangal se están tirando’, ya se habían salido mis hijos, solo nosotros estábamos”, expresa, postrada en una hamaca, pues un dolor no la deja levantarse. “Ahí venía yo arrastrándome como quien dice, no podía caminar, nos fuimos a dar hasta la Isla (del Bosque) pero tenemos que regresar, está duro la renta”, agrega.







No hay trabajo de momento, tienen que pagar 2 mil 500 de renta, más el agua, la luz, eso es vivir en la zona urbana, un lujo, señala. “Mejor allá no pagamos nada... mi casa todo lo quemaron, quemaron mi casa y todo lo que tenía, no saqué nada, no pude”, dice en un susurró con voz quebrada. Sabe que su comunidad está destruida, al parecer una bomba cayó sobre su vivienda, destruyendo todo.







