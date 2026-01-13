Dejó segunda tormenta invernal lluvias en 16 municipios y temperaturas de cero grados en una parte serrana: PC Sinaloa

La segunda tormenta invernal de la temporada dejó lluvias en 16 municipios de Sinaloa y temperaturas de hasta cero grados en los límites con Chihuahua, dijo el director del Instituto Estatal de Protección Civil, Aurelio Roy Navarrete Cuevas.

“No tuvimos afectaciones, hubo lluvia en 16 municipios, la mayor parte del agua cayó aquí en Mazatlán, fue en Culiacán, fue en Badiraguato, algunos pluviómetros marcaron 17 milímetros, otros 19 milímetros, el mínimo fue 1.5, así estaba el pronóstico, es por la segunda tormenta invernal, una corriente en chorro subtropical que para el paso esto es lo que nos dejó”, añadió Navarrete Cuevas.

En entrevista con personal de medios de comunicación al asistir la tarde de este martes a la celebración de los 84 años de fundación del Cuerpo de Bomberos de Mazatlán, agregó que este miércoles posiblemente entre el frente frío 28 al país, pero va de paso por el Golfo de México.

“Las temperaturas más frías ahorita se van a presentar definitivamente en zona de montaña, de 3 a 7 grados Centígrados y lo que resta de la semana, de aquí al viernes estarán oscilando entre 12 y 17 grados Centígrados en la mayor parte del estado, continuó.

“La tormenta, en este caso lo que limita Sinaloa y Chihuahua ahí tuvimos hasta cero grados, se registraron días atrás, ahorita está entre 3 y 7 grados Centígrados lo que es zona de montaña”.

Precisó que este martes en la noche dejará de afectar al estado de Sinaloa la segunda tormenta invernal y el frente frío 28 no afectará a esta entidad de acuerdo a como está el pronóstico

Navarrete Cuevas informó que por el tiempo y el clima el Gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, instruyó a dicho Instituto, al Sistema DIF y a la Secretaria del Bienestar y Desarrollo Sustentable a hacer acciones y ya tienen semanas trabajando con actividades diversas, Sebides ha estado entregando cobijas, chamarras, catres, entre otros insumos.

“Y por parte nuestra también estar atentos el tema climatológico, el tema también del pronóstico que nos solicitó también el Gobernador que hiciéramos un ejercicio de cuatro, los componentes que nosotros hacemos en la parte climatológica, en la parte del tiempo, porque no es lo mismo el tiempo que el clima, en este caso el tiempo es el que se determina diariamente, el clima puede estar extendido a una semana, dos semanas o 30 días”, reiteró.

El funcionario público estatal recordó que el 5 de cada mes el Servicio Meteorológico Nacional y los diferentes modelos de pronóstico actualizan para hacer un modelo de pronóstico durante 30 días.

“El pronóstico se dio afortunadamente, sentimos un poquito el frío porque no habíamos sentido el frío, pero les doy un dato, el Servicio Meteorológico Nacional desde 1953 no había un registro de que tuviéramos un enero tan cálido como el que se presentó, entonces ese registro lo tenemos nosotros al momento y bueno, lo que sentimos ahorita en este día un frío, bajó un poco, sabemos que las tormentas invernales no se pueden pronosticar, nada más llegan, pero cuando llegan baja mucho el frío, baja mucho la intensidad del frío y aquí lo que a veces nos preocupa y ocupa es el tema de la afectación al sector primario, no ha sido así, nos ha ido bien y bueno, es lo que vamos a estar haciendo por instituciones de nuestro Gobernador, muy atentos a la ciudadanía”, reiteró.

También dijo que se creará un Cuerpo de Bomberos en Juan José Ríos y otro el Eldorado, los nuevos municipios de Sinaloa.

Además se contempla impartir en la entidad licenciaturas para Bomberos y para personal de meteorología en Ciencias de la Atmósfera para formar recursos en esas áreas en la entidad.