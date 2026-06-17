$!Delegación Pacífico compite en Infomatrix Iberoamericana 2026; participan alumnos de Sinaloa

La Delegación Pacífico de Robótica, integrada por 39 estudiantes de Sinaloa, Nayarit y Sonora, participa en la competencia Infomatrix Iberoamericana 2026.
El encuentro se lleva a cabo del 17 al 20 de junio en San Luis Potosí y este año reúne a más de 600 participantes de diversos países de Latinoamérica y España.
Seis equipos conforman la Delegación Pacífico, con alumnos de primaria, secundaria, preparatoria y universidades, quienes buscarán demostrar por qué fueron los ganadores del pasado torneo regional, señaló Ángel González Navarrete, responsable de la delegación.
En este grupo acuden equipos representando a dos proyectos de la Universidad Autónoma de Sinaloa; dos del Colegio Remington con alumnos de primaria; un proyecto de la Preparatoria Vasconcelos y otro de la Universidad Autónoma de Occidente, destacó.
“Son seis proyectos los que vamos aquí. Sí, en total vamos 39 personas en la Delegación Pacífico a competir con proyectos de robótica, Inteligencia Artificial, investigación y divulgación científica, de todo el continente latinoamericano, incluyendo de España”.
González Navarrete señaló que normalmente la sede de Infomatrix Iberoamericano se desarrolla en Guadalajara, pero ante la celebración del Mundial de Futbol se cambió a San Luis Potosí.
“Vamos a estar donde vienen proyectos de Guatemala, de Belice, de Argentina, de El Salvador, Venezuela, Colombia, Ecuador, Chile, Brasil, entre otros más con 199 proyectos a nivel Latinoamérica y son los ganadores de los regionales”, comentó.
El responsable de la delegación agregó se trata del evento donde acude la élite de los proyectos de toda Iberoamérica a concursar, dependiendo de las categorías en las que participan.
“Vienen todos los que ganaron aquí en Infomatrix Pacífico su acreditación al Iberoamericano, confiados en traernos alguna medalla”, sostuvo.
La delegación regional va convencida con proyectos que podrían traerse la acreditación a la siguiente fase del evento internacional, a desarrollarse en cuatro países como Argentina, Chile, Brasil y Colombia.
“Casi siempre venimos por medallas de plata, medallas de oro y incluso medalla de platino. De hecho, tenemos uno de los asesores que va, el maestro de la Vasconcelos, es campeón mundial en robótica en un Iberoamericano en Rumania”, apuntó González Navarrete.
El responsable de la delegación pacifico, señaló que desde el 2009 participan en los eventos de Infomatrix. Antes se llamaban Proyectos Multimedia, ahora se llama Infomatrix Pacífico, donde participan tres estados, Durango, Nayarit y Sinaloa y que entre el 17 al 20 de junio estarán compitiendo en el encuentro con diversos equipos de países de Latinoamérica.
Las acreditaciones internacionales que podrán obtener los ganadores de las distintas categorías de Infomatrix Iberoamérica son las siguientes:
PIST: Tailandia
WICO: Corea del Sur
Mocitec: Nueva Zelanda
Ciencia en Acción: España
IYSA: Indonesia
ATAST: Túnez
IMSEF: Turquía
Mostratec: Brasil
Genius Olympiad: Estados Unidos
Infomatrix World Finals: Rumania