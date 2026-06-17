$!Delegación Pacífico compite en Infomatrix Iberoamericana 2026; participan alumnos de Sinaloa

La Delegación Pacífico de Robótica, integrada por 39 estudiantes de Sinaloa, Nayarit y Sonora, participa en la competencia Infomatrix Iberoamericana 2026. El encuentro se lleva a cabo del 17 al 20 de junio en San Luis Potosí y este año reúne a más de 600 participantes de diversos países de Latinoamérica y España.

Seis equipos conforman la Delegación Pacífico, con alumnos de primaria, secundaria, preparatoria y universidades, quienes buscarán demostrar por qué fueron los ganadores del pasado torneo regional, señaló Ángel González Navarrete, responsable de la delegación. En este grupo acuden equipos representando a dos proyectos de la Universidad Autónoma de Sinaloa; dos del Colegio Remington con alumnos de primaria; un proyecto de la Preparatoria Vasconcelos y otro de la Universidad Autónoma de Occidente, destacó. “Son seis proyectos los que vamos aquí. Sí, en total vamos 39 personas en la Delegación Pacífico a competir con proyectos de robótica, Inteligencia Artificial, investigación y divulgación científica, de todo el continente latinoamericano, incluyendo de España”.

González Navarrete señaló que normalmente la sede de Infomatrix Iberoamericano se desarrolla en Guadalajara, pero ante la celebración del Mundial de Futbol se cambió a San Luis Potosí. “Vamos a estar donde vienen proyectos de Guatemala, de Belice, de Argentina, de El Salvador, Venezuela, Colombia, Ecuador, Chile, Brasil, entre otros más con 199 proyectos a nivel Latinoamérica y son los ganadores de los regionales”, comentó. El responsable de la delegación agregó se trata del evento donde acude la élite de los proyectos de toda Iberoamérica a concursar, dependiendo de las categorías en las que participan. “Vienen todos los que ganaron aquí en Infomatrix Pacífico su acreditación al Iberoamericano, confiados en traernos alguna medalla”, sostuvo.