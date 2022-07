Delegado de Vialidad en Mazatlán exhibe ‘operativo abusivo’ al que no fue convocado

Un operativo implementado sin coordinación entre personal de la Dirección de Vialidad y Transportes del Gobierno del Estado el pasado fin de semana, en este puerto, provocó inconformidad entre conductores del servicio público y turistas, informó el propio delegado de dicha dependencia en este municipio.

Mario Rafael González Sánchez agregó que se confirmó que dicho operativo lo implementaron cuatro personas que sí pertenecen a la Dirección de Vialidad citada, provenientes de la capital del estado y vestidas de negro, que viajaban a bordo de una camioneta blanca, pero sin logotipos de esa dependencia.

“Unas quejas que fueron el fin de semana por personal que decían que era de nosotros, de la Inspectoría de Mazatlán, nosotros desconocíamos cualquier tipo de situación y esto se dio (se supo) por las quejas, llegaron 15 quejas y unas que subieron al Facebook de una persona de Sonora, Guadalupe González Valenzuela, y también de gente de Las Vegas, de Tampico, Tamaulipas”, continuó.

“De diferentes ciudades manifestando que una camioneta blanca, de cuatro puertas, Dodge, se les atravesaba y en forma muy violenta casi hacía que se pegaran, se golpearan los usuarios que eran turistas y después les decían de una manera coloquial que les iban a dar un regalito, y pues les dio mucho miedo por los eventos que se habían dado anteriormente en el puerto y pensaban que podían haber sido confundidos con alguien y tenían mucho miedo”.

Las personas que presentaron la queja expusieron que no era justo que las personas que viajaban en dicha camioneta hayan infraccionado al conductor de una auriga y a los de unas pulmonías.

“Por eso hablaba porque no le parecía el trato, en primer lugar, se bajaron de esa camioneta cuatro hombres de negro y abordaron al chofer con esa palabra: te traemos un regalito, pues uno no sabe qué regalitos son, en primer lugar desconozco el operativo porque yo no fui notificado institucionalmente, uno: debe de ser vía oficio, la institucionalidad debe de ser como es”, reiteró el delegado de Vialidad y Transportes en Mazatlán.

“Nosotros no recibimos un documento, yo soy el responsable y delegado de la zona de Mazatlán, por lo cual tengo yo que estar enterado para que yo mande a mis elementos, porque aparte tenemos nosotros coordinación con Policía Estatal y Municipal, Policía de Tránsito, Capta (Centro de Atención y Protección al Turista) y Ecología”.

Recordó que actualmente lo que tienen esas dependencias en coordinación es el operativo para contrarrestar el ruido excesivo en vehículos del servicio público, el cual ha bajado a un 95 por ciento.”Llega una camioneta blanca con cuatro individuos de negro y si pasa la Guardia Nacional y ve esa acción que se les cierra, porque se les cierra intempestivamente, violentamente y se bajan cuatro hombres qué puedes pensar, una autoridad puede tener dudas de que son autoridad y si llegara a haber una situación de agresión por parte de otra autoridad y yo no estoy enterado y desconozco precisamente ese operativo, hay muchas quejas de turistas y hay muchas quejas de transportistas que decían que yo había mandado”, subrayó.