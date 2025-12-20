Mazatlán
Deleita Tatiana a niños y adultos con su concierto navideño en Mazatlán

Chicos y grandes disfrutaron de un colorido show musical gratuito sobre la avenida Leonismo Internacional al ritmo de los éxitos de la llamada ‘Reina de los Niños’
Alexis García |
20/12/2025 20:18
MAZATLÁN._ Una noche de música, nostalgia y mucha diversión, vivieron familias de Mazatlán este sábado en el concierto navideño de la cantante Tatiana.

El evento se celebró sobre la avenida Leonismo Internacional y contó con una buena afluencia de personas que, al ritmo de las canciones de la “Reina de los Niños”, pasaron un momento agradable bailando y cantando junto a la recién inaugurada Villa Navideña del Parque Central.

Poco después de las 18:00 horas, Tatiana subió al escenario para presentarse por segunda vez en el puerto este año, haciendo estallar de emoción a niños y adultos listos para entonar “El patio de mi casa”, “Estrellita dónde estás”, “Pin Pon”, “Navidad Rock” y “No me quiero bañar”, entre otros éxitos.

Conforme pasaron los temas, los gritos de emoción aumentaron en el lugar, llegando a registrar hasta 5 mil mazatlecos en el concierto gratuito de la noche de este sábado, según lo informó el Gobierno municipal posterior al evento.

Durante el concierto, la “Reina de los Niños” llamó al escenario a la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, a quien agradeció la invitación para dar este concierto en el puerto sinaloense, mientras que la Mandataria reconoció a la cantante como una mazatleca más.

“Tatiana, esta es tu casa; en Mazatlán, te amamos chicos y grandes. Muchísimas gracias por venir aquí a compartir la magia de la Navidad en estas fiestas. Queremos desearles a todos los mazatlecos de todo corazón que la pasen muy bien con sus familias, les deseamos feliz Navidad y próspero Año Nuevo, y qué mejor que tener a Tatiana con nosotros, que ya prácticamente es una mazatleca más”, comentó Palacios Domínguez.

