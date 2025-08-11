$!Delimitan área de la ‘Cueva del Diablo’ en Mazatlán después de deslaves

Luego de que las fuertes lluvias de hace unos días generaran un pequeño deslave en el cerro de la Nevería, el área aledaña a la “Cueva del Diablo” en Mazatlán se encuentran delimitada por una cintas amarillas de precaución; esto para que la gente no se acerque mucho a la zona rocosa cuando visiten dicha atracción. Cabe señalar que el deslave de piedras que había invadido la calle en Paseo Claussen, fue limpiado por personal del Ayuntamiento de Mazatlán los días viernes y sábado; sin embargo algunas piedras grandes todavía se encuentran en las banquetas con el riesgo de volver a caer a la avenida.





Estas cintas de precaución tienen el objetivo de alertas y prevenir a la ciudadanía sobre posibles accidentes en la zona, pues durante esta temporada de fuertes lluvias es costumbre que se presenten estos hechos con piedras grandes y pequeñas cayendo desde lo más alto del cerro. Se puede ver además que varias piedras que se limpiaron el otro día de la carretera, se encuentran amontonadas en una esquina junto a un negocio del área; mientras que otras reposan en las orillas del cerro, en la tierra y en espacios de la banqueta donde no puedan estorbar ni a los peatones ni a los automóviles estacionados.



